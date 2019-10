Plusieurs associations et un entrepreneur belges ont annoncé offrir une prime à celui ou celle qui aidera à identifier les personnes responsables de la mort de la louve Naya.

Naya, la première femelle loup à avoir fait son retour sur le territoire belge, a probablement été tuée par des braconniers au cours de l'été. Et ce, alors qu'elle devait mettre au monde plusieurs louveteaux.

L'information, terrible, a été révélée par l'Agence flamande pour la nature et la forêt. Quelques jours après la publication de son rapport, plusieurs association environnementales (Aimal Rights, Natuurhulpcentrum et Vogelbescherming Vlaanderen) et un entrepreneur d'Anvers ont annoncé contribuer ensemble à une prime offerte à qui saura donner des informations importantes sur la mort de la louve. Initialement évaluée à 20.000€, elle a été revalorisée à 10.000€ par l'entrepreneur flamand.

Le triste sort qu'aurait connu la louve émeut en Belgique, où son retour mettait fin à un siècle d'absence du loup. Le mâle qui l'accompagnait est lui toujours en Belgique.