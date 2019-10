Tout comme d'autres métiers, les travailleurs du sexe sont pris en compte pour le calcul du produit intérieur brut.

Pour la première fois, les Belges ont dépensé plus d'un milliard d'euros pour du sexe tarifé, a calculé la Banque nationale de Belgique (BNB) qui a envoyé des enquêteurs sur le terrain pour évaluer le nombre de clients, souligne samedi le journal De Tijd.

Les dépenses des Belges en la matière étaient l'an dernier en hausse de 27% par rapport à 2008, selon les estimations de la BNB. "La hausse est en grande partie attribuable à l'augmentation de la population et à l'inflation", explique un porte-parole de la BNB. Cette dernière prend en compte les prestations des travailleurs du sexe actifs dans les lieux de prostitution (clubs, salons de massage...) mais aussi en rue, ainsi que les services d'escort proposés en échange d'une rétribution en argent.

Si la prostitution est légale en Belgique, ce qui l'entoure (publicité, racolage, proxénétisme...) est interdit. L'estimation de la taille du secteur est donc difficile "et reste sous le radar", selon la BNB qui a mené son enquête sur le terrain, dans les zones de prostitution en vitrine de Bruxelles et d’Anvers. Les chercheurs ont également effectué des observations à plus petite échelle dans quatre autres villes. Ils ont fait 47 promenades dans le quartier rouge.

Ils ont relevé le nombre de vitrines, le nombre de travailleuses du sexe et combien de clients entraient et sortaient. Une enquête qui n'était pas sans risque et sans perturber les activités. Des caméra ont également été installées pour estimer le nombre de transactions par heure. Des sites spécialisés ont été consultés pour connaître les tarifs.

Le sexe tarifé virtuel, via webcams notamment, n'est en revanche pas repris dans les calculs. Depuis les années 1990, les Nations Unies recommandent aux États de prendre en compte certaines activités illégales comme le trafic de drogues dans le calcul de leur produit intérieur brut. Depuis 2014, l'Union européenne aussi demande aux États de considérer la prostitution dans leurs calculs.