Un homme de 37 ans est décédé dimanche à la suite d'une dispute conjugale qui a mal tourné. Il avait brisé une vitre pour passer ses nerfs.

Le drame s'est déroulé vendredi soir en Moselle, à Petite-Rosselle près de Forbach: une dispute a éclaté dans une maison de la ville et l'homme, passablement énervé, s'est alors emporté en brisant une vitre du domicile. Celui-ci est passé à travers la porte et s'est entaillé le corps. Ses blessures, sévères, ont nécessité l'intervention rapide des pompiers. L'homme est alors en arrêt cardio-vasculaire et présente une hémorragie massive, rapporte le Républicain Lorrain.

Transporté en urgence à l'hôpital de Mercy (Metz) où il est opéré, l'homme est finalement décédé dimanche matin, soit environ 36 heures après le drame. Une enquête a été ouverte par la police.