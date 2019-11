C'est confirmé: seules 12 des 25 rames desservant la ligne Metz-Luxembourg seront mises aux normes et pourront circuler au Grand-Duché dès 2020. Mais la galère va débuter en réalité dès le 15 décembre. Voici toutes les informations pratiques...

Comme si les annulations, les retards et les trains bondés ne suffisaient pas, les frontaliers usagers du TER pour se rendre au Luxembourg ont un autre motif de stress depuis quelques mois: le retard de la France pour équiper ses rames du nouveau système de sécurité ERTMS. Au 1er janvier, seuls les trains équipés pourront circuler au Grand-Duché, ce qui impliquera des perturbations pour les usagers. Bref, un enjeu majeur pour les 12.000 à 16.000 usagers du TER Nancy-Luxembourg!

La question qui a occupé les esprits ces derniers mois concernait le nombre de rames qui seraient équipées à cette date. Les informations communiquées par la SNCF laissaient entendre que 12 des 25 rames qui desservent la ligne Metz-Luxembourg pourraient circuler. Ce vendredi, lors d'une conférence de presse, elle a confirmé que cet objectif serait effectivement atteint : "La SNCF conserve le même objectif de mettre en circulation 12 rames équipées ERTMS en janvier prochain, et la totalité du parc en juin prochain" peut-on lire dans un communiqué. Une "bonne nouvelle" pour la SNCF, même si les usagers auraient préféré apprendre que davantage de rames seront prêtes!

"À ce jour, neuf rames sont d’ores et déjà livrées et équipées, deux d’entre elles étant actuellement sur le site de maintenance de Metz Sablon afin d’être mise en circulation commerciale dans les prochains jours" ajoute la société ferroviaire.

Information importante: dès le 15 décembre, la SCNF met en place une offre de transport nécessitant, pour certains TER, un changement de train en gare de Thionville. "Cette mesure permettra de concentrer l’utilisation des rames équipées sur le parcours Thionville-Luxembourg" et "d’offrir la même fréquence de trains sans allonger le délai de transport entre Lorraine et Luxembourg, avec un cadencement à 10 minutes et au moins autant de places assises sur le sillon lorrain."

INFORMATIONS PRATIQUES TRAIN PAR TRAIN

Sur 109 TER qui circulent sur le sillon lorrain du lundi au vendredi, 14 circulent entre Thionville et Luxembourg et 95 circulent chaque jour entre Metz - Luxembourg et/ou Nancy-Luxembourg. Au 15 décembre prochain, 25 changements de train sont mis en place en gare de Thionville, et 1 changement à Metz.

Sens France-Luxembourg :

Sur les 22 trains du matin (du 1er train jusqu’avant midi), 8 s’effectueront avec un changement à Thionville. Dont 7 (sur 12) durant la période de pointe (6h -8h50).

Sur les 8 trains au-delà de midi jusqu’avant 16h, aucun changement ne sera nécessaire.

Sur les 11 trains de 16h jusqu’avant 19h, 5 se feront avec changement à Thionville.

Sur les 6 trains du soir au-delà de 19h, aucun changement ne sera nécessaire.

Sens Luxembourg-France :

Sur les 15 trains du matin (du 1er train jusqu’avant midi), 6 nécessiteront un changement à Thionville.

Sur les 12 trains au-delà de midi jusqu’avant 16h, 1 aura un changement de train à Thionville.

Sur les 21 trains du soir, de 16 h jusqu’au dernier train, 5 se feront avec changement à Thionville (entre 16h et 19h) et 1 se fera avec changement à Metz.

Bref, "sur les 95 trains circulant sur une journée complète, 69 trains ne nécessiteront donc pas de changement". "Cette offre n’entraîne, par ailleurs, aucun impact sur les trajets aller-retour Thionville-Luxembourg, sur les relations assurées en rames CFL, ainsi que sur les trains circulant les week-ends", affirme la SNCF.

LE CHANGEMENT DE TRAIN EN GARE DE THIONVILLE

Tous les changements de train en heure de pointe (matin dans le sens France-Luxembourg et soir dans le sens Luxembourg-France), soit 22 des 25 changements, s’effectueront sur le même quai d’arrivée/départ, afin de faciliter les déplacements des clients. La SCNF annonce vouloir garantir des changements de train à Thionville à 5 minutes maximum, mais espère réduire le plus possible ce délai à deux minutes, précise Jacques Weill, le directeur adjoint de la SNCF TER Grand Est.



Les 3 changements non "quai à quai" à Thionville s’appliquent uniquement dans le sens inverse au sens de la pointe, concernant un nombre limité de voyageurs:Dans le sens Luxembourg->Metz, le TER 88817 arrivant à Thionville à 6h32, avec un départ à 7h06 pour Luxembourg.

Dans le sens Luxembourg->Metz, le TER 88715 arrivant à Thionville à 8h10, avec un départ à 8h15 pour Luxembourg.

Dans le sens Metz->Luxembourg, le TER 837746 arrivant à Thionville à 16h42, avec départ vers Luxembourg à 16h47.

QUATRE ARRÊTS SERONT SUPPRIMÉS

Afin de garantir les changements de train en gare de Thionville à 5 minutes, des suppressions d’arrêts très limitées(4) et ciblées sont mises en place: 1 à Bettembourg, 1 à Hettange-Grande, 2 à Uckange: