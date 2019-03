L'étable de ce jardin situé à Altwies abritait des chèvres, poules et lapins. Ce week-end, un incendie n'a laissé aucun survivant. La piste criminelle n'est pas exclue.

"Nous devons faire part avec regret que l’étable du jardin pédagogique "Kalendula" à Altwies (près de Mondorf-les-Bains) a été victime d’un incendie dans la nuit du samedi 09 mars au dimanche 10 mars" écrit le CIGL d'Esch-sur-Alzette sur sa page Facebook.

Cette petite étable "abritait 2 chèvres, 3 lapins ainsi que 3 poules", poursuit l'asbl. Malheureusement, "aucun des animaux n’a survécu". "Cette petite ferme pédagogique, construite par les salariés de l’association du CIGL, servait depuis deux ans dans le cadre de nos animations à tisser un lien affectif entre les enfants et la nature"

Des chèvres, des lapins et des poules ont péri dans l'incendie. / © Page Facebook / CIGLEschpage

Une enquête de la police est en cours et un appel à témoins a été lancé. Selon les premiers résultat de l'enquête, un acte criminel n'est pas exclu, précise l'asbl. Toute personne qui a des informations à ce sujet est priée de contacter le Commissariat de police de Remich au (+352) 24477-1000.

"C'EST MONSTRUEUX!"

Le message, posté ce lundi, a suscité une vague de soutien des internautes.

Philippe a écrit : "Bouleversé et scandalisé! Qui peut faire une chose pareille ? Solidarité complète pour cette tragédie animale et à tous les bénévoles touchés par cet acte ignoble. Que pouvons-nous faire pour vous témoigner notre peine et notre aide ?".

Guy encourage les responsables de l'asbl à ne pas baisser les bras : "Continuez avec vos projets. C‘est très important malgré cet acte triste".

Marie-Claire, comme beaucoup d'autres, s'indigne du sort réservé aux animaux : "C’est monstrueux ! Pauvres petites bêtes". Rappelons néanmoins que l'origine de l'incendie reste à déterminer.

L'étable avant le sinistre. / © Page Facebook / CIGLEschpage

PLUS DE SOLIDARITÉ ET D'ÉQUITÉ

Le Centre d'Initiative et de Gestion Local (CIGL) d'Esch-sur-Alzette est une association sans but lucratif de développement local. Il a vu le jour en 1997 et emploie actuellement près de 90 personnes.

Il dit défendre "un système économique soucieux de plus de solidarité et d'équité. Dans le cadre de projets d'intérêt commun, l'association oeuvre à un développement local durable dans de nombreux domaines de l'économie : services à la personne et à la collectivité, réduction du fossé numérique, développement durable..."