Un passionné tente de relancer la production de sève de bouleau "made in Luxembourg". Un véritable élixir de printemps!

C'est une étrange récolte qui vient de débuter au Luxembourg. Depuis fin mars, Patrice Cordebar arpente la forêt, passant d'arbres en arbres, à la recherche de bouleaux vigoureux. Alors que les allergiques fuient le pollen de cet arbre, lui s'apprête à en récolter la sève!

Car cette sève est un vrai élixir détox, 100% naturel, qui a failli tomber dans l'oubli...

"JE N'AI RIEN INVENTÉ"

Pendant des siècles, la sève de bouleau a été reconnue en Europe pour ses propriétés diurétiques permettant la purification de l'organisme et l'élimination des toxines. Au XIIe siècle, la célèbre sainte Hildegarde de Bingen célébrait déjà ses vertus...

C’est aussi une boisson écologique (on ne récolte qu'une petite partie de la sève, sans menacer l'arbre), saine (sans conservateurs, peu calorique) et plutôt agréable à boire, car elle est légèrement sucrée (certains lui trouvent aussi un goût de noisette).

C'est pourquoi, dans certains pays, notamment scandinaves, "on l'utilise toujours pour nettoyer le corps des excès de l'hiver. Donc je n'ai rien inventé!" sourit Patrice Cordebar.

LE BOULEAU NOUVEAU EST ARRIVÉ!

Depuis fin mars, ce Meusien qui a aussi la nationalité luxembourgeoise (son arrière-grand-père était Luxembourgeois, et vigneron!) a débuté sa récolte dans une forêt de bouleau située non loin de la capitale. Il précise qu'il a reçu le soutien du gouvernement et de l'administration de la nature et des forêts, qu'il remercie chaleureusement.

Pour la seconde année consécutive, la sève récoltée est vendue sous l’appellation Belseva, sur son site web. Il annonce aussi avoir conclu un partenariat avec le centre thermal de Mondorf-les-Bains pour en proposer aux clients.

Patrice Cordebar aimerait aussi pouvoir vendre ce produit sur les marchés du pays, "afin d'être proche des clients". Avis aux bonnes volontés!