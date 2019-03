Interrogé lundi par RTL France sur son action contre les paradis fiscaux, le commissaire européen Pierre Moscovici a déclaré que le Luxembourg n'en était pas un.

Qualifiés de paradis fiscal par plusieurs pays voisins et diverses associations et élus, les Pays-Bas et le Luxembourg ne sont pas considérés comme tels par l'Union européenne. "Parce que ce ne sont pas des paradis fiscaux" a tout simplement rétorqué Pierre Moscovici, commissaire européen.

"Un paradis fiscal, qu'est-ce que c'est? C'est un pays qui ne respecte pas les règles de bonne gouvernance internationale. On ne peut pas dire ça des pays de l'Union européenne" a-t-il ajouté à l'attention d'Elizabeth Martichoux.

Attaqué sur Twitter par Ian Brossat, tête de liste pour les élections européennes et porte-parole du parti communiste français, Pierre Moscovici a renchéri tout en adressant une pique à peine voilée au Grand-Duché: "Que ça vous plaise ou pas, il n'y a pas de paradis fiscal dans l'UE, mais sans aucun doute des pays qui encouragent à l'excès l'optimisation fiscale."

Jamais ajouté sur la liste noir des paradis fiscaux de l'UE, le Luxembourg figure en bonne place sur celle d'Oxfam. L'ONG estime que le Grand-Duché aurait dû figurer sur la liste officielle s'il n'était pas automatiquement exempté car appartenant à l'UE. Il y a un an, le pays était d'ailleurs qualifié par Pierre Moscovici de "trou noir fiscal" adepte de "l'optimisation fiscale agressive" mais dont il salue les efforts de transparence.