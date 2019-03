Les mois d'avril, mai et juin devraient être bien plus chauds et secs que la normale au Luxembourg et en France. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle...

Après un hiver particulièrement chaud (des records de températures ont été battus au Luxembourg et en France!), le printemps va continuer de faire grimper le mercure au-delà des normales saisonnières. Du moins si l'on en croit les prévisions saisonnières que vient de publier MétéoFrance. Ainsi, les mois d'avril, mai et juin 2019 devraient être plus chauds et secs que d'habitude. "Des conditions plus chaudes que la normale sont attendues sur toute l'Europe et des conditions plus sèches que la normale sont probables sur une large moitié nord-ouest du continent", dont la France et le Luxembourg. © MeteoFrance L'ensemble des modèles prévoient une fréquence accrue de conditions anticycloniques sur l'Europe pour le trimestre prochain. "En conséquence, la température devrait être supérieure à la normale sur tout le continent" précise MétéoFrance. UNE SÉCHERESSE TOUJOURS PLUS PRÉCOCE Côtés précipitations, "des conditions météorologiques plus sèches que la normale sont probables sur une grande partie de l'Europe", dont, une fois encore, au Luxembourg et en France. © MeteoFrance "Dans un contexte où les pluies hivernales n'ont pas été suffisantes pour régénérer totalement la réserve en eau des sols et où l'enneigement est déficitaire sur tous les massifs, un nouveau déficit de précipitations combiné à des températures élevées accroîtrait le risque de sécheresse précoce". Ce bouleversement climatique n'est donc pas franchement une bonne nouvelle pour nos régions, de plus en plus frappées par le manque d'eau. Des restrictions, précoces elles aussi, ne sont donc pas à exclure... © Meteo-express.com