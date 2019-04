Oserez-vous les couches lavables? Jérémie Pichon, auteur de la "Famille zéro déchet", les a testées pour ses deux enfants. Et son choix s'est avéré (très) payant!

Est-ce que les gens sont prêts pour les couches lavables?

Alors qu'il était de passage au Luxembourg, nous en avons discuté avec le co-auteur de la "Famille zéro déchet", Jérémie Pichon. Ce livre donne de nombreuses astuces pour réduire nos déchets, "pour la planète, pour sa santé, pour le porte-monnaie".

Et s'il est un domaine où le volume de déchet est conséquent, c'est bien celui des couches-culottes! En moyenne, un enfant en aura besoin durant trois ans (sauf pour les "surdoués du caca"), à raison de sept couches par jour au début, et deux par jour vers la fin...

Ce qui représente plus de 4.700 couches de la naissance jusqu'à la propreté!

IL A RÉDUIT SON BUDGET À 200 EUROS

En plus d'un volume considérable de déchets, cela représente un sacré coût. Lors de notre interview, Jérémie Pichon estime ainsi le budget couche-culotte à 1000 euros par an et par enfant (une estimation plutôt haute, certaines couches jetables de base coûtant significativement moins cher). Sachant qu'il a eu deux enfants, cela représente selon lui une facture de 6000 euros.

Facture qu'il a réduit à 200 euros grâce aux couches lavables. En achetant pour 400 euros une trentaine de ces couches réutilisables, puis en les revendant d'occasion à moitié prix, "on a économisé au total 5.800 euros sur nos couches".

Des couches lavables... d'occasion en plus? C'est sûr que l'idée ne plaira pas à tout le monde. Mais pour ceux qui veulent dépasser ces craintes, Jérémie Pichon a un message rassurant à faire passer...

BEURK, DES COUCHES LAVABLES...

"J'ai pas envie d'avoir les mains pleines de caca. Ouais mais faut les laver! Ça va me prendre trop de temps, ça fuit..." Des craintes que Jérémie Pichon et Bénédicte Moret apaisent dans leur ouvrage, point par point, et avec humour. Quelques citations :

Il faut les laver : "C'est claire que les porter jusqu'au lavoir à 2km du village c'est relou. parce qu'aux dernières nouvelles, c'est la machine qui s'en charge non?"

J'ai peur que ça me prenne trop de temps : "Là, faut s'organiser un poil. Mais si on est déjà motivé pour pour cuisiner des bons petits gâteaux pour ses loulous au goûter, on peut aussi prendre 20 minutes de plus par semaine pour une machine supplémentaire!"

Y'a des fuites : "C'est probablement que la couche n'est pas adaptée. Il y a des choses à savoir avant de démarrer. Croyez-en mon expérience, avec 6 années de couches lavables au compteur, les fuites se comptent sur les doigts d'une main." Pour éviter les fuites, surtout la nuit, il conseille d'ajouter une doublure en coton ou chanvre que l'on place à l'intérieur de la couche : "cela permet une plus grande absorption. On peut aussi rajouter un rectangle de tissu polaire pour que bébé soit bien au sec".

Et vous, êtes-vous prêts pour les couches lavables?