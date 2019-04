Enzio Alleva avait annoncé avoir remporté un concours pour l'Unesco... Un poisson d'avril qui a mis tout le monde dans le panneau.

Quand les journalistes de RTL ont vu passer l'information sur le compte Facebook de l'architecte Enzio Alleva, ils se sont dit qu'ils tenaient là un beau sujet: ce bureau de Pétange avait décroché le projet de rénovation et de conservation de la mosquée de Djenné au Mail pour le compte de l'Unesco. Le bâtiment classé au Patrimoine mondial de l'humanité est le plus grand édifice construit en terre crue.

Quelques clics plus tard, vérification de l'information oblige, le pot-aux-roses était découvert: il s'agissait d'une blague pour le 1er avril. "Beaucoup de gens y ont cru. On a reçu des félicitations de confrères et de clients et même d'officiels du sud du pays, heureux de voir un bureau de Pétange se distinguer à l'international", s'amuse Enzio Alleva, joint par RTL 5minutes.

"Depuis notre création, on a toujours mené une communication extravagante et décalée", explique-t-il "mais on ne s'attendait pas être pris au sérieux de cette façon."

Cependant, l'architecte espère que cette blague pourra donner des idées ou des suites. "On n'a pas peur d'aller vers ce genre de projets et nous avons d'ailleurs un chantier en cours en Afrique avec la construction d'un hôtel quatre étoile au Togo." Des contacts au Ghana et en Côte d'Ivoire pourraient aboutir à d'autres réalisations.

