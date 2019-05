Une étude montre que le Grand-Duché est le deuxième meilleur pays en Europe pour choisir d'élever un enfant.

D'après l'analyse de NimbleFins, un spécialiste de de la finance personnelle qui a rassemblé de nombreuses données de l'OMS ou Eurostat, le Luxembourg se classe dans le top des nations pour bien grandir. Leur calcul se base sur des données de santé, d'environnement et de niveau d'éducation.

Classé deuxième derrière la Suède et devant la Pologne, le Luxembourg tire sa force de sa qualité de vie. En termes d'exercice physique (27% des résidents font suffisamment de sport), de qualité de l'air (le taux de particules fines est bas) et de taux de vaccination (près de 99% de la population est couverte), il figure dans le top, soutient NimbleFins. Le cabinet inclut également un "score global de sécurité".



Le pourcentage de jeunes gens titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur est honorable (1/3 des de ses "jeunes résidents").

Reste à améliorer l'alimentation, encore trop tournée vers les produits carnés et trop peu fournies en fruits et légumes (seulement 42% des 15-24 ans en mangent chaque jour). Heureusement, le taux d'obésité chez les 15-19 ans est un des plus faibles des 29 pays étudiés (2,8%).

Enfin, la consommation de produits nocifs comme le tabac, l'alcool ou les drogues n'est pas son point fort (12e sur ce critère). Le taux de tabagisme et la fréquence de la consommation d'alcool (28% boivent quotidiennement ou toutes les semaines!) peuvent encore être améliorés.