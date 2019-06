Les crèches poussent comme des petits pains au Luxembourg. Mais pas toujours pour de nobles raisons: certaines auraient fait passer la rentabilité avant la qualité... Un responsable de crèche témoigne.

"Si vous investissez dans les crèches juste pour faire de l’argent, vous vous êtes trompé de secteur. Ce n’est pas là où vous deviendrez milliardaire" témoigne un responsable de crèches au Luxembourg, joint par 5minutes.

Un responsable qui préfère rester anonyme. Car le sujet est sensible: les crèches poussent comme des petits pains au Grand-Duché. En cause, l'essor démographique bien sûr. Un dynamisme qui rend le secteur d'autant plus rentable... "Évidemment que cela l’est. Mais encore faut-il bien travailler" nuance ce responsable.

Car le secteur de la petite enfance aiguise les appétits, poursuit-il : "Tout est parti de la mise en place des chèques-services-accueil, en mars 2009. À partir de là, une flopée de nouvelles structures sont apparues, car elles ont vu une poule aux œufs d’or. Le problème, c'est que certains facturaient un peu abusivement, alors que la qualité ne suivait pas forcément."

"LE MINISTÈRE N'A PAS DU TOUT APPRÉCIÉ"

Ces abus seraient remontés jusqu'aux oreilles du gouvernement d'alors, confirme notre source: "Oui, et il n'a pas du tout apprécié. La réglementation a donc été durcie. Pour ceux qui travaillaient déjà sérieusement, cela n'a pas changé grand-chose. Par contre, certaines structures ont commencé à avoir des problèmes pour se mettre en conformité avec les nouvelles normes. Ces structures-là avaient déjà signé un bail, commencé à facturer, donc elles ont été obligées de faire des investissements très conséquents, ou de fermer."

Ce qui est arrivé pour certains. "Encore récemment, une crèche a été fermée du jour au lendemain, avec des scellés posés par la police... Il y a eu des fermetures, et il y en aura encore", prédit-il.

Car "plusieurs crèches ne seraient toujours pas en règles, alors que le délai à été dépassé. Ce sont des gens qui ne sont pas du métier, et qui ternissent l'image de notre profession" déplore notre source.

UN SECTEUR EN PLEIN BOOM



Quelle est l'ampleur du problème? Difficile de le savoir, même si la presse se fait parfois l'écho de fermetures de crèches, comme en décembre dernier.

Nous avons contacté une responsable au Ministère de l'éducation nationale, qui a bien voulu répondre à nos questions. Selon elle, le problème serait très marginal: "Au cours des trois dernières années, nous n’avons eu que trois fermetures sur un volume de 884 agréments pour un secteur qui est toujours en croissance" nous explique-t-elle.

C'est peu de le dire: entre 2017 et 2018, les services d’éducation et d’accueil (SEA) à vocation commerciale ont progressé de 9,10%, et ceux conventionnés (gérés par une ASBL ou une administration communale ayant signé une convention de financement avec l’État) de 6,77%.

Le ministre de l'éducation nationale Claude Meisch participant à "Staark Kanner", une initiative visant à offrir le meilleur encadrement possible aux enfants dans les structures d’accueil. / © Image d'illustration/archives RTL

96 RÉCLAMATIONS L'AN PASSÉ!

Au Ministère, le sujet n'est donc pas pris à la légère: "Vu l’évolution des SEA, dont entre autres les crèches, nous avons établi, il y a des années, au sein de notre service une cellule chargée de réceptionner les réclamations concernant les SEA" nous explique-t-on.

Et tout n'est pas rose. Le rapport d’activité 2018 du Ministère de l’Éducation Nationale nous apprend ainsi que le nombre de réclamations concernant les SEA était de 96 l'an passé.

Ces réclamations ont eu des conséquences, dont les fameuses trois fermetures de crèches, qui sont survenues entre 2017 et 2019, et justifiées parce que "les conditions d’accueil" n’étaient pas conformes à la réglementation en vigueur.

FIN DE LA RÉCRÉ LE 15 JUILLET PROCHAIN

Réglementation qui, rappelle cette responsable au Ministère, date tout de même de 2013 (Le règlement grand-ducal (RGD) modifié du 14 novembre 2013 "concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants").

Visant à harmoniser les normes dans ce secteur, cette règlementation "prévoit une phase transitoire pour les services (crèches) en place avant 2013 qui vient à échéance le 15 juillet 2019"... donc très bientôt! Cependant, le RGD prévoit pour ces mêmes crèches "des dérogations par rapport à plusieurs dispositions pour éviter qu’une crèche [soit] obligée de fermer ses portes face à cette nouvelle réglementation."

Bref, le Ministère semble tout disposé à faire en sorte que les choses se passent au mieux. Est-ce que cela sera suffisant pour éviter que d'autres crèches ferment leurs portes?