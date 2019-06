Faut-il autoriser les motards à slalomer entre les voitures lors de bouchons? Vous avez été nombreux à participer à notre sondage. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le sujet divise au Luxembourg!

Des bouchons interminables et des motards qui se faufilent entre les voitures: cette scène vous est certainement familière!

Sauf qu'au Luxembourg, les motards n'ont pas le droit de slalomer ainsi, voitures à l'arrêt ou pas. Et ça, la police l'a rappelé à une centaine de motards, en mai dernier, avec amendes douloureuses en prime.

Une répression qui fait vraiment débat, comme nous le rapportions dans un précédent article. Vous avez d'ailleurs été nombreux à participer à notre sondage (plus de 5.000 votes) et à faire des commentaires!

LES RÉSULTATS DU SONDAGE

À la question "Faut-il laisser les motards slalomer entre les voitures en cas de bouchons", la majorité des participants a donc répondu... oui!

Plus précisément, 48% des lecteurs de 5minutes sont favorables à laisser les motards circuler entre les voitures s'ils le peuvent, et 11% à le souhaiter mais "avec prudence" et "quand les voitures sont à l'arrêt".

Mais une partie non négligeable de nos lecteurs (40%) s'oppose à cette pratique, jugée "trop dangereuse" pour les motards comme pour les automobilistes. Bref, le sujet est loin d'être tranché...