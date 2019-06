La polémique enfle autour d'un manuel de mathématiques qui contiendrait une allusion homophobe à l'orientation sexuelle de Xavier Bettel et Etienne Schneider.

Xavier Bettel et Etienne Schneider, Premier ministre et Vice-Premier ministre ayant publiquement revendiqué leur homosexualité, seraient bien malgré eux les sujets d'un texte que l'on peut considérer comme homophobe et qui est au menu du cursus secondaire luxembourgeois.

Dans la 2e édition du livre "Clic & Maths 3", un problème de mathématiques soumis aux élèves mentionne "Xavier" et "Etienne", deux hommes qui souhaitent repeindre leur chambre en rose.

La coïncidence est troublante. Et même suffisante aux yeux du député socialiste Franz Fayot, qui voit dans le texte "les pires stéréotypes homophobes". Le député se demande notamment comment ces sous-entendus ont pu être publiés dans un ouvrage scolaire et a adressé une question parlementaire sur le sujet. Une réponse officielle du ministre de l’Éducation est attendue.

Voici le texte en question, tel qu'il est rapporté par Franz Fayot dans sa question parlementaire:

"20. La Chambre Rose

a. Afin de décorer sa chambre en rose, Xavier doit mélanger du blanc et du rouge. Pour trois mesures de peinture blanche il met une mesure de peinture rouge.

1. Combien de litres de peinture blanche doit-il mélanger à 2 lites de peinture rouge ? À X litres de peinture rouge ?

2. Combien de peinture rouge doit-il ajouter à 5,1 litres de peinture blanche ? À y litres de peinture blanche ?

3. S'il lui faut au total 12 litres de peinture pour couvrir les murs de sa chambre, quel mélange doit-il réaliser ?

b. Etienne voudrait avoir un rose plus léger que celui de Xavier et décide de mélanger 2 litres de peinture rouge avec 7 litres de peinture blanche. Quelle quantité de blanc et de rouge lui faudra-t-il pour obtenir 20 litres de cette peinture ?"

LE MINISTÈRE RÉAGIT

La radio 100.7 a pu contacter le Ministère de l’Éducation, qui confirme que le groupe de travail qui a travaillé sur cet ouvrage scolaire aurait volontairement souhaité véhiculer des stéréotypes homophobes, en remplaçant le prénom des deux protagonistes, qui étaient à l’origine des prénoms de filles, par ceux de "Xavier" et de "Etienne". Des changements condamnés par un membre de ce ministère cité par 100.7, et qui précise que les personnes à l’origine de ces changements sont des fonctionnaires désormais à la retraite. Par ailleurs, les faits qui leurs sont reprochés seraient désormais prescrits. Cependant, les ouvrages faisant polémique devraient être retirés de la circulation et remplacés dès que possible par de nouveaux.