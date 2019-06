Il existe au Luxembourg un club cycliste pas comme les autres: les Tandems de la Vue. Cette association permet aux malvoyants de connaître les joies du vélo! Suivons-les sur 70km...

Est-ce que la maladie ou les accidents de la vie doivent nous obliger à ranger au placard nos passions?

Hors de question, répondent les membres de l'asbl Les Tandems de la Vue. Elle regroupe des passionnés de vélo, comme Patrice Cordebar, un Franco-Luxembourgeois qui a été vice-champion du monde de tandem par équipe.

Avec cette association, ils sont "soucieux de partager leur passion à des personnes qui ne peuvent pas en faire autant", en permettant à des mal ou non-voyants de pédaler à leurs côtés, sur des tandems.

© Romain Van Dyck

ROULER À L'AVEUGLE, C'EST DOUBLEMENT DU SPORT!

Les pilotes ont tous été formés à ce type de conduite très particulière, qui requiert à la fois de l'anticipation et une bonne communication avec la personne malvoyante. Car croyez-en Claude Koep et Claude Millang, faire du vélo à l'aveugle, même en tandem, est loin d'être facile.

Nous avons suivi ces deux malvoyants qui ont participé à la 16ème randonnée Marcel Ernzer, en accomplissant 70km en tandem. Et le moindre dos d'âne ou automobiliste mal luné représente un défi potentiel. Heureusement, les pilotes sont aguerris, et la course est avant tout une joyeuse aventure sportive, en même temps qu'une belle leçon de vie.

L'association dispose d'un site web si vous souhaitez en apprendre plus, ou les rejoindre.

© Romain Van Dyck