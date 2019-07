Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la part du logement dans le budget des Luxembourgeois est dans la moyenne européenne! L'éducation et la culture, par contre, ne pèsent pas lourd.

Ce n'est pas une surprise: se loger coûte (très) cher au Luxembourg. Ce qui est plus surprenant, c'est que la part du logement dans le budget global des ménages luxembourgeois est tout à fait dans la moyenne européenne.

C'est le constat d'une étude réalisée par Eurostat, qui porte sur les dépenses moyennes des ménages dans chaque pays. Ainsi, pour toutes les dépenses liées au logement (loyers, eau, gaz, électricité, etc.), les ménages luxembourgeois dépensent un quart (24,5%) de leur budget. La moyenne européenne est pratiquement la même: 24,2%. Attention cependant, l'étude ne prend pas en compte l'achat de logement... Ce qui, évidemment, fait grimper la facture pour certains.

Second poste de dépense des ménages luxembourgeois: les transports, avec 14,4%. Suivent les autres biens et services, parmi lesquels les dépenses d'assurances et de protection sociale, qui représentent également près de 14% du budget. La nourriture et les boissons (non alcoolisées) ne pèsent "que" 8,9% du budget des ménages.

LA CULTURE ET L'ÉDUCATION NE PÈSENT PAS LOURD

Suivent les dépenses que l'on peut qualifier d'"accessoires", car moins prioritaires...

À commencer par les boissons alcoolisées et le tabac (8,3% tout de même), les restaurants et hôtels (7,2%), les activités récréatives et la culture (5,9%) et l'habillement (5,2%).

Enfin, dans le bas du classement, la santé ne représente que 3,3%, la communication (GSM, poste, etc.) 1,4% et l'éducation 1.1%.

NOURRITURE: EN DESSOUS DE LA MOYENNE EUROPÉENNE

Ces résultats sont à comparer à ceux du reste de l'UE. On l'a vu, le budget logement des européens est similaire à celui des Luxembourgeois. De même que le budget transport (13%). Par contre, la part du budget nourriture des européens est plus élevé: 12%, de même que les budgets "Restaurants et hôtels" et "loisirs et culture" qui suivent avec des parts d'environ 9% chacun.

Bref, les dépenses des ménages ont été principalement consacrées au "logement" dans tous les États membres, à l'exception de l'Estonie, de la Lituanie et de la Roumanie, où la "nourriture" était le plus important, ainsi qu'à Chypre et à Malte, où il s'agissait de "restaurants et hôtels".