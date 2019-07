Si vous détectez un nombre trop important de guêpes ou d'abeilles près de chez vous, un mot d'ordre: gardez votre calme.

Tout d'abord, il est important de souligner que l'élimination des hyménoptères (guêpes, frelons, bourdons, abeilles...) ne fait pas partie des missions des pompiers sauf en cas de danger réel et imminent pour la population.

Si vous avez besoin d'aide, si vous pensez que leur nombre est trop important ou si vous avez peur pour vous ou vos enfants, appelez plutôt un conseiller de guêpes auprès de Natur & Ëmwelt au téléphone 290404-1, ou l'Ëmweltberodung Lëtzebuerg ou numéro de téléphone 247868-31.

Lien pratique: tout savoir sur la guêpe

En général, l'apparition d'un nid de guêpes ne pose pas de problème à condition de respecter certaines règles élémentaires afin de ne pas les attirer et d'éviter les piqûres.

Il est important d'éviter tout mouvement brusque, essayer de les chasser ne fera qu'empirer la situation. Il n'est pas non plus nécessaire de souffler vers les guêpes, le CO2 dans l'air est un signal d'alerte pour elles.

© pixabay

Si vous avez l'habitude de manger dehors, il est primordial de couvrir tous les aliments en plein air et de débarrasser la table une fois le repas terminé. Les verres doivent être couverts et il est déconseillé de boire directement de canettes ou bouteilles. Bien laver à l'eau les mains et la bouche des enfants après le repas.

Enfin, certains parfums ou autres crèmes peuvent attirer les guêpes, elles sont également susceptibles d'être agitées par des habits sombres.

En outre il est important de savoir que le nid sera abandonné à la fin de la saison estivale et ne sera plus utilisé l'année suivante.

Les pièges n'offrent qu'une solution (impliquant une mort lente et atroce) provisoire et n'ont pas d'effet direct sur la survie du nid.

Dans la plupart des cas une coexistence est possible. Pour ceci, les nids doivent être observés, les guêpes déterminées et le cas échéant des mesures doivent être prises.

• Souvent, des solutions sans intervention sont proposées, p.ex. l’installation de moustiquaires au niveau des fenêtres et des portes.

• Dans certains cas, des simples mesures de guidage (voiles, plaques) suffisent pour dévier des trajectoires de vol défavorables vers le et hors du nid.

• Sporadiquement, la transposition/translocation du nid peut être une solution.

• Dans la majorité des cas, la destruction du nid n’est pas nécessaire et est à considérer comme dernier recours.