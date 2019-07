"Les vaches meurent et les humains sont malades" à proximité des parcs éoliens. Ce sont les conclusions tirées récemment par le GPSE en France. Qu'en est-il du Luxembourg?

Les éoliennes nuisent-elles à la santé du bétail et des agriculteurs? D'après les conclusions du Groupement permanent pour la sécurité électrique en milieu agricole, la réponse est "oui".

Reporterre va même plus loin en affirmant qu'à proximité des parc éoliens, "les vaches meurent et les humains sont malades". Un constat qui a forcé les autorités françaises à demander un avis de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail).

Mardi, ça a été au tour des autorités luxembourgeoises, en la personne de Carole Dieschbourg, de répondre à cette question.

IL EST URGENT... D'ATTENDRE

Dans sa réponse, la ministre a confirmé que le gouvernement luxembourgeois était "au courant" de cette problématique mais n'a pas annoncé d'initiative sur le plan national pour vérifier si nuisances il y a.

Au lieu de ça, elle a proposé "d'attendre l'avis de l'ANSES" qui devrait "officialiser sa position dans les mois qui viennent". Le gouvernement ne compte donc pas prendre de mesure concrète pour confirmer ou infirmer les conclusions du GPSE.

Il faut savoir qu'actuellement, le Luxembourg compte sept parcs éoliens répartis dans le nord et l'est du pays et que de nouveaux projets sont planifiés pour 2020 à Garnich, à Dalheim et Harlange-Watrange-Eeschpelt. Le parc Windpower de Mompach est également censé accueillir quatre nouvelles éoliennes.

En attendant les conclusions de l'ANSES en France, ces installations continueront donc à fonctionner et même à s'agrandir au Grand-Duché.

Se voulant rassurante, la ministre de l'Environnement a assuré qu'à sa connaissance "les champs magnétiques et électriques produits par les éoliennes ne causent aucun problème" au Luxembourg. En effet, d'après elle, les parcs éoliens luxembourgeois ne dépassent pas les limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques recommandées par la Commission européenne.