Il sera beaucoup plus peuplé mais aussi bien plus vieux: en 2055, le Luxembourg accueillera son millionième résident... Et comptera des dizaines de milliers de personnes âgées.

À quoi ressemblera le Luxembourg lorsqu'il comptera un million d'habitants? Si les projections sont encore difficiles à modéliser, malgré d'importants travaux sur le sujet du Statec et de la Fondation Idea, le pays passera très bientôt de la théorie à la pratique.

Une publication d'Eurostat est venue confirmer les études nationales. D'après les calculs du bureau de statistiques de l'UE, le Luxembourg atteindra son premier million en 2055. Une estimation sensiblement proche de celles du Statec. Sa progression sera ensuite constante pour culminer à 1,1 million d'habitants en 2100.

COUP DE VIEUX EN EUROPE... ET AU GRAND-DUCHÉ

Dans une seconde publication, Eurostat a pu projeter une pyramide des âges. Ainsi, lorsqu'il sera devenu millionnaire, le Luxembourg aura surtout bien vieilli.

Des estimations d'Eurostat, il ressort surtout la multiplication très rapide des personnes âgées par rapport aux jeunes générations. Si le Luxembourg compte aujourd'hui environ 24.000 résidents de plus de 80 ans, ces derniers seront plus de 89.000 en 2060 et 147.000 en 2100.

Une véritable poussée du quatrième âge à laquelle s'ajouteront inévitablement de nombreuses questions de disponibilité des soins, de conditions de résidence et de réserves financières pour soigner, loger et rémunérer ces futurs pensionnés.

Ce vieillissement ne sera évidemment pas une spécificité luxembourgeoise: l'Europe va elle aussi connaître un important trou d'air vers la moitié du siècle. Sa population passera de 513 à 525 millions d'habitants d'ici 2045 avant de s'effondrer pour redescendre à 494 millions en 2100. Les plus de 80 seront plus de 63 millions en 2060 et plus de 72 millions en 2100.