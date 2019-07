En 2015, un couple de personnes âgées avait été violemment agressé par des voleurs à leur domicile, à Senningen. Le Parquet vient d'annoncer la fin de la cavale de deux ressortissants français.

Les faits remontent à juillet 2015. Des malfaiteurs avaient réalisé un violent home-jacking à Senningen, agressant un couple de personnes âgés. Les malfaiteurs y avaient dérobé pour 750.000 euros de bijoux et de diamants non sans avoir sévèrement violenté les retraités, blessant gravement la femme et l'homme qui en perdra l'usage d'une main et d'un bras.

Après plusieurs mois d’investigations et en étroite coopération avec la Cellule recherche fugitifs de la Police judiciaire luxembourgeoise, la Brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF) de l’Office central de la lutte contre le crime organisé français (OCLCO) a pu arrêter ce 17 juillet deux ressortissants français à Metz. Ils seront entendus jeudi par les autorités judiciaires françaises, annonce ce mercredi soir le Parquet.

UN HOMME AVAIT DÉJÀ ÉTÉ ACQUITTÉ

Un des hommes arrêtés ce mercredi avait été acquitté dans un premier temps de l’ensemble des infractions lui reprochées par un jugement du 16 février 2017 rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle. "Suite à appel relevé par le Ministère public, la Cour d’appel, chambre criminelle, avait réformé le jugement de première instance et avait prononcé en date du 27 mars 2018 une peine de sept ans de réclusion. Un recours en cassation contre cet arrêt avait été rejeté le 28 mars 2019. La deuxième personne est suspectée d’avoir été impliquée dans la même affaire mais elle n’avait à ce jour pas pu être arrêtée" poursuit le communiqué du Parquet.

Âgé de 29 ans, cet homme, Kevin P. surnommé "Coluche" avait eu les honneurs du calendrier diffusé par Europol recensant les criminels les plus recherchés en Europe. Sa cavale débutée le 4 juillet 2015 s'est donc achevée mercredi matin à 10h15 dans un campement de la communauté de gens du voyage, rapporte l'AFP.

Il a été interpellé en compagnie de son oncle Ringo P. âgé de 57 ans et lui aussi soupçonné d'avoir participé à ce home-jacking.

Des mandats d’arrêts européens avaient été décernés par les autorités judiciaires du Luxembourg. "À l’heure actuelle il est encore trop tôt pour savoir si, respectivement, quand les deux hommes seront remis par la France au Luxembourg", précise encore le Parquet.