C'est un grand moment pour un bébé et ses parents: le CHL a pu activer un implant destiné à compenser la surdité profonde du nourrisson.

Sur 6.000 enfants qui naissent chaque année au Luxembourg, on estime que 6 souffrent de surdité.

Parmi eux, ce bébé qui a pu profiter récemment d'une première médicale au CHL: l'activation d'un implant cochléaire. Pour ce bébé atteint d'une surdité profonde, cela signifie la possibilité de récupérer l'un de ses sens et de mieux communiquer avec son entourage!

On imagine la joie des parents, qui ont constaté une réaction immédiate chez leur bébé dès l'activation de cet implant.

L'implant cochléaire est une électrode qui est implantée dans la cochlée. Un processeur de son est placé derrière l'oreille. L'implant transforme les sons en stimulations électriques envoyées au nerf auditif. Plus tôt il est implanté chez l'enfant, plus grande est la probabilité que son cerveau puisse interpréter les stimulations du nerf auditif. Ce dispositif est toutefois refusé par certains parents.

LE LUXEMBOURG RESTE DÉPENDANT DES AUTRES PAYS

À ce jour, au Luxembourg, les patients devant bénéficier d’un implant cochléaire, doivent aller se faire opérer à l'étranger, que ce soit en Allemagne, Belgique ou France. Pour procéder aux réglages ou en cas de problème avec l’implant, ils doivent également retourner de façon régulière et ceci pendant toute leur vie dans le service où l’implant a été effectué.

A moyen terme, l’équipe du service d’ORL du CHL prévoit la mise en place d’une prise en charge globale de ces patients au Luxembourg, ceci depuis le diagnostic, à l’intervention pour pose de l’implant, et au suivi post-implantation cochléaire.

Photo: archives RTL

Le Dr Pierre Sagnet, médecin ORL au CHL explique : "Chez l’enfant en question, l’implant même a été posé par mes soins dans un centre spécialisé en France. C’est la première fois par contre que l’activation du processeur de son même a eu lieu, à ma connaissance, au Luxembourg et plus particulièrement au CHL, et que le suivi post-implantation cochléaire dont les réglages puisse également se faire sans déplacement à l’étranger".

Il ajoute: "Après la mise en place au Luxembourg du dépistage néonatal de la surdité grâce à mon confrère le Dr Eugène Panosetti, ceci est un premier pas très important vers une prise en charge complète des patients atteints d’une surdité profonde ou sévère et devant bénéficier d’un implant cochléaire au Luxembourg".