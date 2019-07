Le site américain Business Insider a dévoilé le classement des monarchies les plus riches d'Europe. Le Luxembourg obtient une impressionnante seconde place!

Selon les calculs du site financier Business Insider, les trois princes les plus riches d’Europe ne sont même pas des rois: c’est Albert de Monaco, Henri de Luxembourg et Hans-Adam II du Liechtenstein qui sont les plus fortunés de ce classement royal relayé ce vendredi matin par RTL.be. Les familles héritières du Luxembourg et du Liechtenstein auraient des fortunes qui se comptent en milliards d’euros.

À noter que Business Insider a estimé les actifs des dix monarchies européennes sur base des données disponibles. Voici donc le classement, des plus "pauvres" aux plus riches...

10. BELGIQUE

Le roi Philippe: la fortune du monarque de 59 ans est estimée à 12,4 millions d’euros

Via Giphy

9. ESPAGNE

Le roi Felipe VI: la fortune du monarque de 51 ans est estimée à 17,75 millions d’euros

© Belga

8. NORVÈGE

Le roi Harald V: la fortune du monarque de 82 ans est estimée à 26,6 millions d’euros

© Belga

7. DANEMARK

La reine Margrethe II: la fortune de la monarque de 79 ans est estimée: à 35,5 millions d’euros

6. SUÈDE

Le roi Carl XVI Gustaf: la fortune du monarque de 73 ans est estimée à 62 millions d’euros

© Belga

5. PAYS-BAS

Le roi Willem-Alexander: la fortune du monarque de 52 ans est estimée de 177,5 à 266 millions d’euros

© Belga

4. GRANDE-BRETAGNE

La reine Elizabeth: la fortune de la monarque de 93 ans est estimée de 443,7 à 532,5 millions d’euros

Via Giphy

3. MONACO

Le prince Albert II: la fortune du souverain de 61 ans est estimée à 887,5 millions d’euros

Via Giphy

2. LUXEMBOURG

Le Grand-Duc Henri: la fortune du souverain de 64 ans est estimée à 3,55 milliards d’euros

© Belga

1. LIECHTENSTEIN

Le prince Hans-Adam II: la fortune du souverain de 74 ans est estimée à 4,4 milliards d’euros

© Belga