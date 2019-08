Au Grand-Duché, le pourcentage de jeunes mères (moins de vingt ans) est l'un des plus bas en Europe, selon Eurostat.

Dans l'Union européenne, fort logiquement, la majorité des premiers accouchements (92%) se font dans la tranche d'âge 20-39 ans. On notera que 4% des européennes donnent naissance pour la première fois après leurs 40 ans, tandis que 4 autre pourcent le font avant leur 20 ans.

C'est ce dernier point qui intéresse le site européen de statistique Eurostat, qui révèle qu'au Luxembourg, la part de jeunes mères (moins de vingt ans) est particulièrement bas.

Ainsi, les jeunes mères représentaient moins de 2% des premières naissances au Danemark (1,0%), en Italie et en Slovénie (1,1% chacun), aux Pays-Bas (1,2%), au Luxembourg et en Suède (1,4% chacun).

Eurostat

À l'inverse, les pourcentages les plus élevés de jeunes mères ont été enregistrés en Bulgarie (12,5%) et en Roumanie (12,1%). Ils sont suivis par la Hongrie (8,5%) et la Slovaquie (8,1%).

ET LES MAMANS ÂGÉES?

En ce qui concerne les mères plus âgées, les proportions les plus élevées de premiers enfants nés de femmes âgées de 40 ans ou plus ont été enregistrées en Espagne (8,8% du total des premiers enfants en 2017) et en Italie (8,6%).

Mais le Luxembourg n'est guère loin, puisque le classement se poursuit avec la Grèce (6,6%) puis le Luxembourg et l'Irlande (5,9% chacun).

Selon le Statec, entre 2013 et 2017, 6 105 bébés ont été mis au monde en moyenne au Luxembourg. Le nombre maximal a été atteint en 2017, avec 6 174 naissances. Au niveau national, le taux de natalité est de 10.7 ‰(10.7 naissances pour 1 000 habitants).

Toujours selon le Statec, l’âge moyen auquel les femmes accouchent de leur premier enfant augmente dans le temps et a atteint 31.4 ans sur la période entre 2013 et 2017. Au début du 21e siècle, les femmes devenaient mères à 28.1 ans. Plusieurs facteurs peuvent l'expliquer, mais "la généralisation des études, et notamment des études supérieures pour les femmes, joue sans doute un rôle important" estime le Statec.