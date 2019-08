Coup d’œil sur les mauvaises habitudes des cyclistes sur les routes luxembourgeoises.

Au pays de l'auto, mieux vaut ne pas être à vélo. C'est du moins ce que semblent indiquer les chiffres dévoilés par le Statec la semaine dernière. Mais est-ce la faute des automobilistes ou des cyclistes? C'est la question qui fâche.

La bonne nouvelle, c'est que le Statec y a répondu pour nous. La mauvaise, c'est que dans 40% des cas, les cyclistes impliqués dans un accident ont commis un délit de circulation. C'est ce qu'indique l'étude Statec qui a recensé tous les accidents impliquant des cyclistes entre 2016 et 2018.

Et le délit le plus fréquent reste le chevauchement de la ligne de sécurité (24%), la conduite en contresens (22%), les fautes de dépassement (12%) et les fautes "envers les piétons" (12%).

Beaucoup moins fréquent mais toujours un problème à part entière: la consommation d'alcool chez les cyclistes a été à l'origine de 3% des accidents survenus entre 2016 et 2018.

Cinq délits qui ont finalement été à l'origine de près de 75 accidents sur trois ans au Luxembourg. Autant dire qu'en matière de sécurité routière, il reste encore du travail à faire.