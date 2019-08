Un adolescent qui travaille à temps plein au Luxembourg a un salaire minimum plus élevé que le Smic français.

Il faut le voir pour le croire: depuis le mois d'août 2018, un adolescent qui travaille au Luxembourg gagne plus d'argent qu'un Français au Smic. Explications.

Si l'on se fie aux dernières données du Statec et de l'ITM, un adolescent qui a entre 15 et 17 ans et travaille à temps plein au Luxembourg a droit à un salaire de 1567,31 euros mensuels bruts.

Cela représente 75% du salaire d'un adulte non qualifié au Grand-Duché. Une disposition garantie par l'article L.222-1 du Code du Travail.

Mais ces 1.567,33 euros mensuels bruts ce sont surtout 46,09 euros en plus que le salaire d'une personne qui travaille au Smic en France (1.521,22 euros bruts).