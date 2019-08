Annoncer que les prix les plus élevés de l'UE se trouvent au Luxembourg, c'est bien. Entrer dans le détail, c'est mieux.

Nous vous parlions hier du fait que le Luxembourg affiche les prix les plus élevés d'Europe. Voici , en détails, les articles et services qui sont plus chers que la moyenne au Grand-Duché. Ne ratez pas l'occasion de comparer vous-même avec l'outil interactif au bas de cet article.

CE QU'IL NE FAUT PAS ACHETER AU GRAND-DUCHÉ

Le Luxembourg est le champion d'Europe des prix... du mobilier et des tapis avec un indice de 120.6 (20,6% de plus que la moyenne européenne). Le Grand-Duché dépasse même l'Islande, pays réputé pour ses prix exorbitants et membre de l'Association européenne de libre-échange.

Dans l'alimentation (pain, céréales, viande, lait etc...), il n'y a que le Danemark pour détrôner les prix luxembourgeois (126.9) au niveau de l'Union européenne. Cependant, hors-UE c'est à nouveau la Suisse qui bat tous les records (163.6) suivie par la Norvège et l'Islande.

Les vêtements et chaussures font aussi partie de ces articles qui sont relativement chers au Luxembourg. Dans ce domaine, le pays ne dépasse la moyenne européenne "que" de 8,9% et reste derrière la France au classement mais il y a (beaucoup) moins cher.

Passons ensuite au secret de polichinelle : manger au restaurant et dormir à l'hôtel, ce n'est pas donné au Grand-Duché (112.5). Cependant, à notre grande surprise, la France et la Belgique devancent le Grand-Duché qui finit à la huitième position européenne en termes de prix.

Parlons télécommunications et internet: tous deux reviennent plus chers au Luxembourg (113.4) qu'en France ou en Allemagne mais qui restent en dessous des prix belges (140.4) ou portugais (119.7).

Attention également à tout ce qui touche au récréationnel et à la culture. D'après Eurostat, le Luxembourg est dans le top 5 des pays les plus chers d'Europe avec un indice 13,3% supérieur à la moyenne européenne.

Enfin, les voitures, motos et tout ce qui entre dans la catégorie du "transport personnel" sont légèrement plus chers que la moyenne au Grand-Duché. Petite surprise pour les novices, le Portugal, la France et la Belgique font partie des pays les plus chers d'Europe en la matière.

CE QUI EST BON MARCHÉ

Pas de surprise ici. L'alcool et les cigarettes s'achètent beaucoup moins chers au Luxembourg que dans les pays frontaliers et la moyenne nationale (90.2) est inférieure à la moyenne européenne.

Ils sont déjà très abordables et ils seront bientôt gratuits: les transports en commun. Attention, les statistiques prennent en compte les bus, les trains mais aussi les avions. C'est ici que le Luxembourg se démarque avec une moyenne qui est plus de 30% inférieure à la moyenne européenne.

ET LES LOGEMENTS ALORS?

© Unsplash

En ce qui concerne les coûts du logement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le Luxembourg n'est qu'en troisième position de l'Union européenne (155.8). Il se trouve derrière la Grande-Bretagne et l'Irlande dans un classement dominé par la Suisse (173.9).

COMPAREZ VOUS-MÊME

Choisissez votre pays et comparez vous-même via cet outil interactif signé Eurostat.