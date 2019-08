Vous avez été (très) nombreux à réagir à notre dernier "stationnement de l'année"... surtout pour défendre le conducteur, à cause du "manque de place" et des "carrosseries rayées"!

Pourquoi les gens se garent-ils aussi mal? Parce que les places de parking sont trop petites, répondent nos lecteurs! Notre article sur un nouveau "stationnement de l'année", un SUV confortablement installé entre deux places de parking, a en effet suscité de nombreuses réactions de solidarité avec ce conducteur.

"RIEN POUR LES SENIORS"

Commençons par ce lecteur qui nous a écrit un mail: selon lui, une des causes est "le vieillissement de notre population. Regardez et prenez en compte l'âge de ces personnes qui n'ont pas de cartes "Handicap-Invalides" et qui ont malgré tout de gros problèmes d'arthrose et rhumatisme, si ce n'est de sciatique, pour sortir de leur voiture lorsque que l'on se gare à 3 sur 3 places. On ne sort pas de sa voiture...on se contorsionne. La demande à déjà été adressée plusieurs fois [à un supermarché] pour avoir des places plus larges, pour les plus de 70ans. Pas de réaction ni de réponse. Pas étonnant de voir les seniors prendre 1 place et demi pour pouvoir aller faire leurs achats. Places réservées pour futures mamans. Rien pour les seniors de plus de 70 ans."

Sur nos réseaux sociaux, les commentaires vont dans la même direction, comme celui-ci de Marie-Ange: "J’ai une théorie et elle ne va pas plaire du tout...il y en a marre des c*** qui ouvrent les portières et font des bosses dans les voitures! Honnêtement pour une nouvelle voiture je ferais la même chose. Et je le fais parfois sur certains parkings notamment quand j’ai un mur à côté. Je sais ce n’est pas malin, mais la carrosserie ça coûte cher aussi!"

"JE PLAINS CEUX QUI SONT OBÈSES"

Pascal: "Désolé, vous avez vu la largeur des parkings? Je plains ceux qui sont obèses car franchement, ne l'étant pas, je galère occasionnellement quand j'ouvre ma porte!"

João pointe aussi du doigt les "mauvais voisins" de parking: "Le problème souvent ce sont les gens qui ne savent pas ouvrir leurs portes sans taper/griffer les portes des autres. Du coup comme ça, plus de soucis. Le manque de civisme mène à des incivilités."

Paulo n'est pas d'accord: "l’excuse bidon quoi ..."

João insiste: "Je ne comprends pas les gens qui s’en foutent aussi bien d’abîmer leurs voitures que celles des autres, en claquant les portes. On me l’a déjà fait contre ma voiture devant moi, et on m’a dit que c’était normal! Après on s’étonne qu’on se gare ainsi..."

Pascal a une théorie pour expliquer cela: "Je pense que ceux sont des voitures de leasing, donc ils s'en foutent royalement".



Gabriel insiste: "Avec les places de parking toujours de la même taille qu'il y a 20 ans, et les voitures toujours plus large, c'est normal. Et surtout quand t'as déjà eu 3-4 coups de portière. Vous pensez aux gens avec des enfants qui doivent ouvrir toute la porte pour mettre un maxi-cosi? Les places sont trop petites"

"J'AIME BIEN ME GARER TOUT PRÈS DE LA VOITURE"

On trouve aussi quelques lecteurs qui refusent de trouver des excuses au conducteur du SUV, comme Dany: "Honte à lui ou à elle! Incivilité primaire, manque d'éducation !"

Den ne fait pas de cadeaux: "Dans le cas là j'aime bien de me garer tout tout près de la voiture, alors la personne ne peut pas ouvrir la porte proprement. Cette voiture là est plus chère que la mienne" rit-il.



"EsouAwerNet", lui, n'y va pas par quatre chemins avec ce SUV mal garé: "De toute façon, vu le changement climatique, ce type de voiture devrait être interdit"