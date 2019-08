"Tout est plus cher aujourd'hui", "les prix ont décuplé en dix ans": on a tous entendu un proche, un ami ou une connaissance prononcer ces mots un jour. Mais qu'en est-il vraiment?

Si l'on se fie aux chiffres compilés par le Statec depuis l'an 2000, on est forcé de se rendre à l'évidence: la majorité des produits et services sont devenus plus chers au Luxembourg.

Evidemment, tous les produits existants sur le marché luxembourgeois n'ont pas été repris dans les statistiques de l'Institut luxembourgeois. Le Statec s'est concentré sur des produits que l'on peut retrouver dans la plupart des ménages du pays comme le pain, le lait, les œufs, l'eau, le sucre, le café et on en passe.

DES PRIX QUI ONT DOUBLÉ ET PLUS

Et puisqu'on en parle, le pain fait partie des produits dont le prix a plus que doublé: 1,1 € en 2000 contre 2,4 € en 2019 (500 g coupé). Le prix des pommes de terre, lui, a presque triplé: 3,6 € pour 5 kg en 2000 contre 9,1 € en 2019.

Parmi les autres produits dont le prix a nettement augmenté ces 19 dernières années, on retrouve aussi: les croissants (unité) dont le prix a doublé (0,6 € en 2000 contre 1,2 € en 2019), les côtes de porc (6,3 € puis 11,4 €), la farine (0,8 € puis 1,2 € le kilo), le beurre (1,5 € puis 2,3 € pour 250 g), les pommes (1,9 € puis 2,8€ le kilo), le café (2,5 € puis 3,5 € pour 250 g), les journaux (0,7 € puis 2,2 € l'unité), les entrées au cinéma (6,2€ en 2000 contre 9,2 € en 2019) ou encore les voyages en bus (1 € puis 2 €).

Le prix des produits comme les bananes, le sucre, l'eau minérale gazeuse, ou encore la douzaine d’œufs n'ont pas connu la même augmentation. Cependant, leur prix n'a pas non plus baissé. Voyez plutôt.

Le tableau original du Statec qui reprend l'évolution des prix du mois de juin 2000 au mois de juin 2019 © Statec © Statec Sur ce graphique, on peut voir que les prix de la majorité des produits et services ont augmenté depuis l'an 2000 au Luxembourg © Statec

DES CONSULTATIONS DE PLUS EN PLUS CHÈRES

Autre augmentation notable: celle des prix des consultations chez un médecin généraliste mais aussi chez les spécialistes (médecine interne).

En effet, alors qu'en 2000 on payait 20 € par consultation chez un généraliste, aujourd'hui, la moyenne s'élève à 46,1 €. Un tarif qui n'a fait qu'augmenter ces 19 dernières années.

En ce qui concerne les médecins spécialistes, la moyenne de prix est passée de 20,1 € par consultation en 2000 à 43,5 € en 2019.

Mais toutes ces augmentations sont-elles liées à un niveau de vie devenu plus aisé au Luxembourg? Si l'on se fie aux chiffres, ce n'est pas si simple.

REVENU MOYEN, SMIC, EXPLOSION DES PRIX

D'après les chiffres mis à disposition par le Statec, le revenu total moyen par ménage a augmenté de 2003 à 2017 (derniers chiffres disponibles). En effet, la moyenne est passée de 4.181 € en 2003 à 5.880 € en 2017.

Ajoutons-y l'augmentation notable du salaire social minimum qui est récemment passé à 2089,75 € bruts par mois pour les adultes non-qualifiés. A titre de comparaison: en 2006, il s'élevait à 1.541 €.

Ce sont deux indicateurs qui, indépendamment d'autres facteurs semblent confirmer que le niveau de vie a augmenté au Luxembourg. Et pourtant, le taux de risque de pauvreté n'a fait qu'augmenter ces dernières années. En effet, En 2017, il a atteint 18,7% alors qu'en 2003, il n'était qu'à 11,9%.

Parmi les facteurs déterminants, on retrouve évidemment l'explosion des prix de l'immobilier et, comme on a pu le constater plus haut, l'augmentation du prix de beaucoup de biens de consommation courants.

A lire aussi:

- Comparatif de prix: ce qu'il faut éviter d'acheter au Luxembourg

- Carte interactive: le Luxembourg a le salaire minimum le plus élevé d'Europe