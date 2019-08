Faites vos jeux: à votre avis, durant quelle saison conçoit-on le plus d'enfants au Luxembourg?

Généralement, deux théories s'affrontent:

Pour certains, l'été est la période préférée pour faire un enfant: le soleil, les vacances et les nuits torrides forment un cocktail idéal. Pour d'autres, ce serait plutôt l'hiver: c'est bien connu, le froid et les longues nuits d'hiver, ça rapproche...

Hé bien, tout faux! Une étude d'Eurostat casse le mythe: au Luxembourg, la saison préférée, c'est l'automne.

En effet, au Luxembourg en 2017, on a comptabilisé:



1495 naissances en hiver

1558 naissances au printemps

1616 naissances en été

1505 naissances en automne.

HÉ HO, C'EST LE PRINTEMPS!

Soit un total de 6.174 naissances durant l'année.

Deux constats à tirer de ces chiffres. D'abord, c'est en été que naissent le plus de bébé au Grand-Duché, tandis que l'hiver est la saison où on compte le moins de naissances. Notons que le Luxembourg s'inscrit dans la même tendance que le reste de l'Europe, puisque c'est au cours des mois de juin, juillet et août 2017 qu'on a compté le plus de naissance dans l'UE: 1,3 million de bébés environ.

Second constat logique, l'automne est donc la saison où l'on conçoit le plus d'enfant au Luxembourg, tandis que le printemps est celle où on en conçoit le moins.

Quant aux raisons de cette (légère, il faut l'admettre) préférence automnale, bien malin celui qui saura l'expliquer. Si vous avez une théorie, n'hésitez pas à la partager en commentaire...