C'est un événement cette année: la plus grande montagne russe transportable du monde s'est installée à la Schueberfouer. On vous embarque pour un tour de presque deux minutes!

Les amateurs de "grand huit" ont cette année une raison supplémentaire de venir à la Schueberfouer avec l'Alpina Bahn, attraction phare venue d'Allemagne. Et comme nous en faisons partie nous aussi, on ne pouvait pas ne pas la tester.

La première descente offre le plus de sensations, en plus d'une vue sympathique sur la foire. On ne ressent pas de saccades particulières, pour ceux qui se poseraient la question eu égard à la nature démontable de l'attraction. Si cela est indiqué à l'embarquement, rappelons qu'il est interdit de lever les bras, la structure semblant parfois plus proche que dans d'autres attractions du même genre.

En moins de deux minutes, l'Alpina Bahn nous fait parcourir prêt d'un kilomètre à 80 km/h maximum, avec des descentes et des changements de direction au ras du sol plaisants.

Si des cris s'échappent forcément des wagons, le manège se veut tout de même familial: on est loin des sensations fortes des plus grandes montagnes russes de certains parc d'attraction, comme à Europa Park par exemple. Peut-être un argument pour convaincre vos proches un peu récalcitrants!