Les résidents luxembourgeois sont -de loin- les européens qui dépensent le plus pour leurs vacances, avec en moyenne un budget de 769 euros par personne et par voyage.

Près de 380 euros: c'est ce qu'a dépensé en moyenne un européen par voyage touristique en 2017. Au Luxembourg, on ne fait pas dans la demi-mesure, puisque le budget est pratiquement le double: 769 euros! Ce qui place les résidents du Grand-Duché au top du budget vacances européen, devant les touristes autrichiens (641 euros) et maltais (633 euros).

© eurostat

Dans le détail, les résidents Luxembourgeois dépensent en moyenne 71 euros par nuitée touristique. Les destinations préférées sont le Portugal (18%, avec une nuitée à 59 euros en moyenne), suivies de la France (16,5%, 92 euros par nuit) et de l'Espagne (11,3%, et 109 euros par nuit). Vous pouvez trouver ces informations sur cet outil interactif:

À noter que les Luxembourgeois sont les européens qui voyagent le moins dans leur propre pays: 0,8% des nuitées touristiques passées au Luxembourg.

À noter également que si les Luxembourgeois ont le plus gros budget individuel par voyage, en volume global ce sont les touristes allemands, français et britanniques qui sont les plus gros consommateurs: leurs dépenses ont représenté 58% de l’ensemble des dépenses touristiques des résidents de l’UE en 2017.