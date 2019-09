Ce mercredi matin, les petits de maternelle et les collégiens de 11 à15 ans sont retourné à l'école, suivis cet après-midi par les grands du lycée. L’école primaire commencera demain, le 5 septembre.

Alors que les petits Luxembourgeois sont encore à la plage ou en train de manger des gromperekichelcher à la Schueberfouer, les jeunes français du Luxembourg ont repris le chemin de l'école. La cour de l'école et du lycée Vauban était le théâtre de retrouvailles entre les plus grands, d'adieux pas facile pour les plus petits et d'une certaine impatience pour les parents.

Nous avons rencontré Anne-Marie Thiebert, la proviseur de l'établissement et suivi cette première journée à Vauban.

L'établissement accueille 1.000 élèves en primaire et 1.600 en secondaire, encadrés par 300 personnes dont 200 enseignants. Il fonctionne un modèle autonome d'asbl, homologué par l'État français et subventionné par l'État luxembourgeois. Les parents s’acquittent de frais de scolarité entre 3.000 et 3.500 euros par an.

À l’image du Luxembourg, l’école et le lycée Vauban accueillent un grand nombre de nationalités et offrent un cadre international.