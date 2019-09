Air pollué, problèmes environnementaux, saletés diverses: plus de 18% des résidents luxembourgeois se disent exposés à ces problèmes, selon une étude d'Eurostat.

En 2017, environ 14% de la population de l'Union européenne (UE) a déclaré avoir été exposée à de la pollution, de la saleté et à d'autres problèmes environnementaux dans sa région, constate Eurostat dans une récente publication.

Mais le chiffre de l'UE cache des écarts considérables entre les différents États membres. Le Luxembourg ainsi se trouve dans la fourchette haute, avec 18,5% des résidents qui se disent exposés à ces problèmes en 2017. Un chiffre qui augmente sensiblement depuis plusieurs années.

Si l'étude ne détaille pas les causes précises, la pollution liée au trafic n'est certainement pas étranger à ce sentiment. En juin dernier, le Luxembourg avait été vivement critiqué par la Commission européenne sur ce sujet. Selon cette dernière, la pollution de l'air et la surcharge du trafic automobile aux heures de pointe expose le Luxembourg à un sérieux défi en matière d'écologie et de santé.

Le score de Luxembourg est néanmoins encore loin de celui de Malte, le pire du classement (26,5%), suivi de l'Allemagne (24,5%) et de la Grèce (20,3%).

À l'autre extrémité, les trois États membres nordiques (Danemark, Finlande et Suède) et la Croatie ont enregistré certains des taux d'exposition les plus faibles (entre 6 et 8% de leurs populations). L’État membre où la proportion était la plus faible était l’Irlande, avec 5,3%.