Selon Eurostat, dans la Grande Région, ce n'est pas le Luxembourg mais l'Allemagne qui affiche les prix les plus bas pour les boissons alcoolisées.

C'est une image que l'on connaît bien au Luxembourg: de longues files de frontaliers profitant de leur passage à une station-service pour revenir avec des sacs remplis de boissons alcoolisées.

Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, le Grand-Duché n'affiche pas les prix les plus bas de la Grande-Région. Une étude d'Eurostat réalise en effet la comparaison des prix de l'alcool dans l'UE en 2018 (spiritueux, vins et bières). En se basant sur la moyenne européenne, cette dernière valant "100", voilà ce qu'on obtient:

La Belgique affiche les prix les plus élevés de la Grande-Région, avec un score de 106 (soit 6 points de plus que la moyenne européenne)



La France affiche un score de 94 (soit 6 points de moins)

Le Luxembourg affiche un score de 93 (soit 7 point de moins)

L'Allemagne affiche un score de 89 (soit 11 points de moins)

Bref, c'est bien l'Allemagne qui propose, et de loin, les prix de l'alcool les moins élevés de la Grande Région.

À noter que les prix les plus élevés de l'UE se trouvent en Finlande et en Irlande (resp. 182 et 177), tandis que les plus faibles se trouvent en Bulgarie et en Roumanie (74 tous les deux).