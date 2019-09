InterNations a publié jeudi son enquête ExpatInsider qui évalue 64 pays, dont le Luxembourg.

Le Luxembourg reste une destination privilégiée par les expatriés. C'est ce que semble indiquer la dernière étude ExpatInsider qui évalue 64 pays et dit se reposer sur l'avis de 20.000 correspondants expatriés.

Cette année, le Luxembourg a fini 12e au classement, en faisant une destination de choix pour les expatriés à travers le monde. Seuls trois pays européens devancent le Grand-Duché: le Portugal (3e), l'Espagne (5e) et la République Tchèque (10e).

Cependant, en termes d'économie et de sécurité d'emploi, le Luxembourg reste LE pays de référence. Premier depuis cinq ans, le pays affiche des taux de confiance très élevés. Et pour cause: 96% des sondés ont évalué favorablement l'état de l'économie et 74% ont évalué positivement leur sécurité d'emploi. Des taux bien plus élevés que la moyenne (63% et 64%).

L'étude va plus loin."Plus de trois expatriés sur cinq sont heureux des perspectives que leur offrent leur carrière" au Luxembourg et "74% sont heureux avec leur travail".

ET LA QUALITÉ DE VIE?

Sur ce plan, le Grand-Duché se place également à la 12e position. Pas de quoi rougir donc. Cependant, en ce qui concerne la "facilité de s'y installer", il chute en milieu de tableau, littéralement (32e). Pour ce qui est de "se faire des amis", le Luxembourg, 44% des sondés ont déclaré que c'était "difficile" au Luxembourg.

Là où ça se gâte vraiment, c'est quand on parle des coûts de la vie: le Luxembourg se place à la 59e place et n'est donc pas très loin d'être dernier de la classe. Près de 7 expatriés sur 10 ont déclaré être inquiets à ce sujet avant même de s'y être installé.

Pour ce qui est des expatriés installés au Grand-Duché, ils sont 3 sur 5 à évaluer négativement le coût de la vie. Cependant, il sont aussi près de 8 sur 10 à déclarer que leur revenu est plus important que s'ils étaient restés dans leur pays d'origine.