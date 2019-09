Une Luxembourgeoise de 19 ans est inscrite dans la liste des personnes disparues d'Interpol. Une affaire dont personne n'avait entendu parler au Grand-Duché.

Vous n'en aviez pas entendu parler? Pas étonnant, nous non plus. Il a fallu que nous lancions une recherche sur la base de donnée d'Interpol pour constater que Lisa Martins Dos Santos, une Luxembourgeoise originaire d'Oberkorn, avait disparu.

Contactée à ce sujet, la police grand-ducale nous a simplement répondu qu'il n'y avait "pas d'enquête en cours au Luxembourg" puisque "la disparition a été déclarée à Fermoy en Irlande". Nous avons donc contacté Interpol pour en savoir plus. L'organisation n'a malheureusement pas donné suite à notre demande.

Ce que l'on sait pour l'instant se limite donc à ce que l'on peut voir sur le site d'Interpol. La disparue a 19 ans, a disparu le 9 août 2018 à Fermoy en Irlande. Elle mesure 150 cm, pèse 55 kilos, a les cheveux foncés, les yeux bruns et parle 4 langues dont le français, l'anglais, l'allemand et le portugais. A ce stade, on ne sait pas pourquoi la jeune femme se trouvait en Irlande.

D'après Interpol, les avis de disparition sont actualisés toutes les heures. On peut donc en déduire que Lisa Martins Dos Santos est toujours portée disparue. Si vous disposez d'informations la concernant, vous êtes prié de contacter Interpol ou les autorités irlandaises au +353 25 82100.

D'AUTRES DISPARUS

Sur la liste d'Interpol, on retrouve évidemment François Thillman, le Luxembourgeois disparu depuis le mois de décembre 2010 à Paris.

François Thillman photographié peu avant sa disparition Nicolas Holzem photographié à côté de sa moto

Par contre, pas de trace de Nicolas Holzem, le motard d'origine luxembourgeoise disparu au mois de juin en Bolivie. Nous avons contacté Interpol pour savoir pourquoi son profil ne figurait pas dans la liste. Nous sommes dans l'attente d'une réponse.

