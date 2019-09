Le prix du pain et des céréales est en moyenne 27% plus cher au Luxembourg que dans le reste de l'Union Européenne. Mais est-il meilleur pour autant?

En 2018, le prix du pain et des céréales dans l'Union européenne (UE) était trois fois plus élevé au Danemark qu'en Roumanie, constate l'institut européen de la statistique.

Dans une étude, Eurostat compare en effet le prix du pain et des céréales dans chaque pays membres. Ainsi, comparé à la moyenne européenne, le prix du pain et des céréales est 52% plus élevé au Danemark, suivi de l'Autriche (+35%), puis du Luxembourg (+27%).

QUE PENSEZ-VOUS DE LA QUALITÉ DU PAIN?

Chez nos voisins, c'est la Belgique qui a le prix du pain le plus élevé (près de 15% plus cher que la moyenne européenne), suivi de la France (près de 11%), tandis que l'Allemagne se situe pratiquement à la moyenne.

Hélas, l'étude ne précise pas le prix moyen du pain dans chaque pays. Si l'on en croit le site www.combien-coute.net, qui compare le prix de divers produits de base dans le monde, le prix d'un pain de 0,5kg au Luxembourg est en moyenne de 2.07 € en 2019. Un chiffre confirmé sur le portail officiel du Grand-Duché.

Évidemment, la qualité n'est pas toujours proportionnelle au prix! D'ailleurs, que pensez-vous de la qualité du pain au Luxembourg? Vous pouvez partager en commentaires votre opinion sur le sujet.