"Vous dormez à l'intérieur, alors nous dormons à l’extérieur!": vendredi soir, une trentaine de personnes ont installé des tentes devant la Chambre des Députés.

Scène surréaliste, ce vendredi soir à Luxembourg: des tentes ont poussé comme des champignons en plein coeur de la capitale!

Du camping sauvage pour la bonne cause: une trentaine de personnes ont en effet prévu de dormir au beau milieu de la rue du Marché-aux-Herbes, plus précisément devant la Chambre des Députés, afin d'envoyer un message fort à ses occupants: "You're sleeping inside,so we're sleeping outside" (Vous dormez à l'intérieur, alors nous dormons à l'extérieur").

© Photos: Gaël Arellano

Parmi ces militants, des jeunes et des moins jeunes, de 15 à 60 ans. Ils ont aussi allumé des bougies pour rendre hommage aux victimes du changement climatique.

Cette action clôture une grosse journée de manifestation pour le climat. Une semaine après la mobilisation de rentrée des jeunes, et au terme d'une semaine marquée par les déclarations de Greta Thunberg, les participants à la manifestation "United for Climate Justice" de ce vendredi ne se sont pas rassemblés en un seul et même cortège, mais en quatre!