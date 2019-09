Les connaisseurs savent que la convention Steampunk organisée à Fond-de-Gras est une référence. Quant aux autres, on leur conseille vivement d'aller découvrir cet univers extraordinaire!

Imaginez un monde à cheval entre la révolution industrielle et un futur à la Jules Verne. Un monde singulier où la machine à vapeur et l’électricité sont les seules sources d’énergie. Un monde peuplé de femmes en corset de cuir et d’hommes au chapeau haut-de-forme, les deux brandissant des pistolets retro-futuristes. Cet univers à la Capitaine Nemo s'installe ce week-end au Luxembourg.

La Steampunk Convention est devenu un événement incontournable au Luxembourg. Pour cette 9e édition, le Fond-de-Gras est à nouveau le théâtre d’une grande manifestation qui ne manquera pas d'émerveiller à tout âge: arts de la rue, illusionnisme, marionnettes, orgue de barbarie, déambulation. Des voyageurs Steampunk sont aussi présents, et heureux de faire découvrir aux visiteurs leurs drôles de campements. Plusieurs formations musicales (rock, folk, traditionnelle) se produiront sur scène. De nombreux passionnés présenteront leurs cabinets de curiosités Steampunk et il y aura même une ancienne imprimerie dont les magnifiques machines fonctionnent toujours. Un photographe de la Belle-Époque proposera aux amateurs d’immortaliser leur visite...

Et pour vous y rendre, nous ne saurions que trop vous conseiller le bus (des navettes circulent toutes les 15mn), ou encore mieux, le train 1900. Oui, un vrai train à vapeur! Plus d'informations sur le site de l'évènement.



Dimanche 29 septembre, à partir de 11h00 au Fond-de-Gras.