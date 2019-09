La sœur du Luxembourgeois disparu en Bolivie au mois de juin a décidé de repartir pour la Bolivie.

Catherine Holzem est désespérée. Après avoir lancé un appel à l'aide au gouvernement luxembourgeois, avoir tenté de contacter la Grande-Duchesse et avoir relancé les autorités luxembourgeoises à plusieurs reprises, elle a fini par décider de repartir pour la Bolivie afin d'essayer de retrouver son frère.

Ce sera son deuxième voyage en trois mois. En effet, Catherine s'était déjà rendue sur place au mois d'août et avait "sillonné le pays" pendant plus d'un mois avant de retourner en Nouvelle-Zélande, faute de moyens.

Depuis, "je frappe à toutes les portes", nous a-t-elle écrit lundi midi. Le 18 septembre, elle a envoyé une lettre ouverte au Premier ministre, au ministre des Affaires étrangère et à la ministre de la Justice mais elle n'a pas reçu de réponse. "Personne ne me répond au Luxembourg et je n'ai eu aucune nouvelle du Consul honoraire depuis que j'ai quitté la Bolivie".

Catherine a donc décidé de prendre les choses en main. Elle quittera la Nouvelle-Zélande vendredi et arrivera à La Paz dimanche matin.

L'ENQUÊTE N'AVANCE PAS

Catherine attend toujours qu'on lui donne accès aux données bancaires de son frère. Un accès qui ne peut lui être accordé qu'à travers une demande officielle de la police luxembourgeoise aux autorités polonaises, où était installé Nicolas avant sa disparition. Le but étant de déterminer s'il y a eu de l'activité sur son compte ces derniers mois et de savoir où sa carte a été utilisée pour la dernière fois.

"Plus d'un mois après ma requête à la police luxembourgeoise de faire une demande officielle à la banque polonaise de Nicolas, nous n'avons toujours pas obtenu le numéro de carte de crédit de Nicolas et j'en suis réduite à essayer de faire signer une lettre en polonais à la police bolivienne leur demandant d'intervenir auprès de la branche polonaise de BNP Paribas" nous a-t-elle expliqué lundi.

En attendant, elle a fait appel à la Commission internationale des personnes disparues (ICMP) en espérant que cela relance les échanges entre les autorités luxembourgeoises et boliviennes. Rappelons qu'il y a quelques semaines, la police luxembourgeoise avait réagi au témoignage de Catherine Holzem et s'était dite "navrée" d'être accusée de ne rien faire dans le cadre de cette affaire.