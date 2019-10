Les "mous du volant" représentent-ils un danger pour les autres usagers de la route? Paul Hammelmann, président de la Sécurité routière, répond à nos questions.

L'édito "Les mous du volant, on en parle?" vous a beaucoup fait réagir et vous n'êtes pas les seuls. La police luxembourgeoise et le président de la Sécurité routière Paul Hammelmann ont également réagi. Découvrez ci-dessus, ce que ce dernier pense des "mous du volant" mais aussi des "fous du volant".