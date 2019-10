Alors que dans la plupart des pays européens, les enseignants sont en grande majorité des enseignantes, le Luxembourg est le deuxième pays où l'on compte le plus d'hommes dans le secteur.

Cela ne surprendra personne: à l'école, on dit plus souvent "maîtresse" que "monsieur": alors que l'UE comptait près de 6 millions d'enseignants (du primaire au secondaire supérieur), 72% d'entre eux étaient des femmes, remarque Eurostat dans un récente étude.

La proportion d'enseignantes était la plus élevée en Lettonie (87%) et en Lituanie (85%). En revanche, la proportion d'enseignants masculins était la plus élevée au Danemark (35%) et au Luxembourg (35%), devant l'Espagne et la Grèce (toutes deux 34%), la France (32%) et Pays-Bas (31%).

BEAUCOUP DE JEUNES ENSEIGNANTS AU LUXEMBOURG

Il est intéressant aussi de noter que parmi les enseignants travaillant dans l'UE, 0,5 million (9% du total) avaient moins de 30 ans, tandis que 2,1 millions (36%) avaient 50 ans ou plus.

Et là encore, le Luxembourg se distingue, puisqu'il fait parti du top 3 des pays où l'on compte le plus de jeunes enseignants.

Ainsi, au Luxembourg (comme au Royaume-Uni et à Malte), les plus de 50 ans représentent moins d'un quart des effectifs!

En Italie par contre, plus de la moitié des enseignants ont plus de 50 ans. Des proportions élevées ont également été enregistrées en Lituanie (50%), en Estonie (49%), en Bulgarie (48%), en Grèce (47%).