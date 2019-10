Deux jeunes résidents luxembourgeois prendront le départ du "plus grand événement pour les moins de 28 ans": le 4L Trophy.

Ils se sont connus au lycée Vauban mais leurs chemins se sont séparés à l'heure d'entamer leurs études supérieures. "C'est normal, c'est la vie" dira-t-on mais les deux jeunes n'ont pas dit leur dernier mot.

Il y a un an, ils ont décidé participer au 4L Trophy, un rallye-raid "solidaire" dédié aux 18-28 ans, et à quatre mois du départ, tout (ou presque) est prêt.

Après avoir acheté la Renault 4L "au fin fond des Vosges", Enzo a suivi un stage de mécanique puis la jeune équipe s'est mise à la recherche de sponsors pour financer le projet.

"On a récolté approximativement 50% du budget" nous explique Enzo, "mais on participera bel et bien au 4L Trophy". L'équipage a d'ailleurs déjà reçu son numéro: le 1129.

La course est plus connue pour son aspect caritatif et ses "bolides" passe-partout que pour ses sensations fortes et pour cause: chaque équipage embarque des fournitures scolaires, du matériel médical et informations, ou encore des vêtements qui profitent ensuite "à près de 20.000 enfants de la Province d'Errachidia" d'après l'organisation.

Puis le 4L Trophy est aussi connu pour son ambiance, ses paysages magnifiques et les liens qui se créent entre les participants lors cette course d'orientation.

Une expérience qu'Enzo est impatient de vivre: "On va faire le chemin jusqu'à Biarritz avec notre petite 4L (on peut atteindre les 110 km/h quand même (rires)) puis on prendra le départ de la course à Biarritz avec le but de rallier à Marrakech douze jours plus tard."

Mais avant ça, les deux résidents luxembourgeois devront passer par le désert, les ensablements et les inévitables pépins techniques. Une perspective qui ne leur fait pas peur: "Tout se fait dans la solidarité, l'entraide et il y aura de l'assistance sur place donc ça ne nous inquiète pas."

Le départ de la course est prévu pour 20 février. Enzo et Hugo partiront donc du Luxembourg pour rallier Biarritz et parcourront plus de 6.000 kilomètres à bord de la mythique 4L.