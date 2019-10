Existe-t-il une date butoir pour changer ses pneus au Luxembourg? Quelles sont les sanctions si on n'est pas en règle? Les réponses dans notre article.

"Les pneus été sont déconseillés en dessous de 7°C": c'est ce qu'écrit la police grand-ducale sur sa page officielle mais existe-t-il une véritable réglementation?

Oui mais elle est relativement floue. D'après le code de la route luxembourgeois, il faut que les pneus hiver (ou quatre saison) soient montés dès que les conditions météorologiques peuvent être considérées comme "hivernales".

Heureusement, le règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 vient donner plus de précisions quant à ce qui est considéré comme des conditions hivernales: "c’est-à-dire en cas de verglas, de neige tassée, de neige fondante ou de plaques de glace ou de givre."

Il n'y a donc pas de date spécifique pour passer de vos pneus été aux pneus hiver. Tout dépend donc des conditions météorologiques qui sont relativement imprévisibles depuis quelques années.

Sachez cependant que si la législation en la matière reste assez floue, cela n'empêchera pas la police de la route de vous sanctionner si, le moment venu, votre voiture n'est pas équipée de pneus hiver.

En effet, si vous êtes pris en faute, cela vous vaudra une amende de 74 euros et votre véhicule sera immobilisé sur place et cela indépendamment du pays où votre véhicule est immatriculé. A partir du moment où vous circulez au Luxembourg, votre véhicule doit être en règle par rapport au code de la route luxembourgeois.

Enfin, une consigne pour les petits malins qui comptent "mixer" pneus hiver et été: sachez que c'est interdit pour les voitures comme (et surtout) pour les poids lourds.

PNEUS HIVER OU QUATRE SAISON?

© AFP

Les deux variantes sont autorisées lorsque les conditions peuvent être considérées comme "hivernales" sur les routes. Cependant, le conseil de la police est d'opter pour les pneus hiver.

"Les pneus de type 'quatre saisons' ne représentent qu'un compromis entre les avantages des pneus hiver et des pneus été. La conduite avec des pneus quatre saisons est moins stable en cas de conditions hivernales, la manutention est plus difficile et les distances de freinage sont plus longues" écrit l'institution sur les réseaux sociaux.

"En cas de verglas ou de neige, il est préférable de conduire des voitures équipées de pneus hiver ou d'utiliser les transports publics". On sait que le message est à prendre au sérieux quand la police recommande les transports publics plutôt que d'utiliser des pneus quatre saisons...