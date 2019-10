Champions du temps de travail, les employés du Grand-Duché ont la fâcheuse tendance de travailler plus que leur contrat ne les y oblige. Heureusement, cette tendance est à la baisse.

Les résidents du Luxembourg sont de gros travailleurs. Du moins, ils font partie, en Europe, de ceux qui passent le plus de temps sur leur lieu de travail, quitte à dépasser le nombre d'heures de leur contrat, avec un temps plein fixé à 40 heures par semaine.

"Comme dans la plupart des pays d'Europe, le nombre d'heures effectivement travaillées en moyenne par une personne employée à temps complet a légèrement diminué au cours des dernières années au Grand-Duché" écrit le Statec dans son rapport sur le travail et la cohésion sociale d'octobre 2019.

Ainsi, alors qu'ils effectuaient encore 41,4 heures de travail hebdomadaire en 2010, les résidents ont légèrement levé le pied pour redescendre à 40,6 heures par semaine, soit environ 40 heures et 36 minutes. C'est toujours un peu plus que la moyenne européenne, mais cela permet surtout de constater que le contrat de 40 heures hebdomadaires est de plus en plus respecté. La moyenne européenne est d'ailleurs très proche du temps de travail légal au Luxembourg: 40,2 heures par semaine.

Certains, même s'ils sont peu nombreux au Grand-Duché, n'ont pas cette chance et en font beaucoup plus. En tout, 4,1% des travailleurs résidents prestent de "longues heures de travail" et dépassent les 49h par semaine, Soit un peu plus d'une journée supplémentaire chaque semaine. C'est beaucoup, mais cela reste moins que la moyenne européenne, dont 9,2% des travailleurs ont l'habitude d'en faire autant.

À l'heure où le bien-être au travail devient un facteur de recrutement, et alors que le Luxembourg fait partie des pays les plus productifs au monde, les entreprises luxembourgeoises ont toutes les raisons de veiller à ce que leurs employés respectent le temps de travail légal.

