Des utilisateurs du réseau social Reddit dénoncent des prix de la location immobilière "hors de contrôle" au Luxembourg. Exemple avec cet appartement au tarif plutôt salé.

"Les prix de location au Luxembourg sont vraiment hors de contrôle" s'indigne un certain "JottGleichGott" sur le réseau social Reddit.

Dans son viseur, une annonce pour un "magnifique studio meublé" d'une chambre, à Luxembourg-Limpertsberg. D'une surface de 33m2, "Le studio se compose d'un espace living et à manger comprenant un coin cuisine et une salle de bain de haut standing" peut-on lire. Le studio comporte également "une cave privative spacieuse". Et comme il se trouve au rez-de-chaussée, "une terrasse avec jardin privatif rendent ce bien unique en son genre" affirme l'annonce.

Pourtant, ce qui rend ce bien "unique", selon "JottgleichGott", c'est son tarif: 1.800 euros par mois. Soit environ 55 euros du m2. Et si vous voulez "l'emplacement intérieur" pour votre voiture, il faudra débourser 150 euros en plus. Avec les diverses charges, la facture risque donc de dépasser largement les 2.000 euros. Pour un 33 m2, "c'est criminel" affirme l'auteur du post.

LES PRIX MOYENS DES LOYERS

Est-ce si élevé? Regardons les chiffres. Au Luxembourg en 2019, le loyer annoncé moyen d'un appartement s’élève à environ 26,03 €/m², annonce le Liser. Ce qui porte le loyer moyen à 1.611 euros (1.819 euros dans le canton de Luxembourg, 1.067 euros dans le nord du pays).

En affinant, on constate que les 55 euros du m2 de notre appartement représentent près du double du prix moyen pour la location d'appartement dans la capitale (30,71 euros selon l'observatoire du Liser).

Mais évidemment, le Limpertsberg n'est pas Luxembourg-Ville: le quartier a la réputation de ne pas être donné... Ce que confirme le site Athome, qui constatait en 2018 que le Limpertsberg était le troisième quartier le plus cher à la location dans la capitale, avec 2.087 euros en moyenne pour un appartement de 2 chambres. Et pour un studio, toujours au Limpertsberg, Athome estimait en 2017 le prix moyen à.... 1.049 euros. On est donc loin des 1.800 euros de notre "magnifique appartement".

L'appartement a une terrasse et un petit jardin... De quoi justifier son prix? / © athome.lu

"PAS ÉTONNANT QU'IL SOIT DISPONIBLE DEPUIS AOÛT"

Évidemment, ces chiffres ne sont que des moyennes. Après tout, les prix immobiliers répondent à la sacro-sainte loi de l'offre et de la demande: si des gens sont prêts à payer ce prix, pourquoi le propriétaire s'en priverait?

Sur la discussion Reddit, "Andreif" ne dit pas autre chose: "Ces prix existent parce que les gens les louent. Allez 10-15 minutes plus loin du centre et les prix sont 40-50% inférieurs".

Bien sûr, il s'agit d'une résidence récente, avec un appartement meublé situé au rez-de-chaussée, et avec une terrasse et un petit jardin... Tout cela fait forcément monter le prix. Mais cela ne convainc visiblement pas les utilisateurs du réseau social, qui dénoncent en cœur un tarif excessif. Comme "Bender352": "Quelqu'un est assez stupide pour payer cela, tôt ou tard"...

"BarryFairbrother", lui, pointe la limite de ce prix élevé: "Pas étonnant qu'il soit disponible depuis août". Il est effectivement rare qu'un appartement mis en location reste vide si longtemps dans la capitale...

"Miguelatom" fait un autre constat: "C’est vrai, beaucoup de gens que je connais ont maintenant des maisons en Allemagne ou en France à cause des prix élevés."



Et rappelons que notre journaliste François Aulner déplorait récemment une dérive immobilière dans ce quartier de la capitale.