Dans la Grande Région, laisser tourner le moteur à l'arrêt, par exemple pendant qu'on dégivre, est une infraction. Mais selon les pays, l'amende est plus ou moins salée!

C'est le lot de tous les malheureux qui n'ont pas la chance d'avoir un garage douillet: les doigts gelés, le grattoir qui gratte rien du tout, le temps perdu... bref, le dégivrage du pare-brise! Il est devenu indispensable ces derniers jours. Et généralement, pendant que vous grattez, il est très tentant de laisser tourner le moteur et de mettre le chauffage à plein régime... une chaude récompense après avoir galéré dans le froid.

C'est hélas une mauvaise idée, à plus d'un titre. Et d'abord, parce que cela peut vous valoir une amende. Partout dans la Grande Région, laisser tourner le moteur sans raison valable est puni par la loi. Mais les pays sont plus ou moins sévères. Ainsi:

AU LUXEMBOURG, il est interdit de laisser tourner sans nécessité technique le moteur lorsque le véhicule est immobilisé : 49 €.

EN FRANCE, laisser tourner son moteur à l'arrêt est interdit, ce qui engendre une amende forfaitaire de 135 €, pouvant être minorée à 90 € ou majorée à 375 €, voire 750 € selon les cas.

ou majorée à 375 €, voire 750 € selon les cas. EN BELGIQUE, c'est une infraction environnementale depuis le 1er mars. Et cela peut vous coûter cher car l'amende s'élève à 130 euros , selon nos confrères de RTL.be.

, selon nos confrères de RTL.be. EN ALLEMAGNE, c'est aussi interdit... mais l'amende n'est pas vraiment dissuasive: 10 euros!

POURQUOI EST-CE MAL? Si cette pratique a toujours la vie dure, c’est parce qu’elle était vraiment utile du temps de nos parents et grands-parents. A l’époque, les moteurs ne savaient pas aussi bien s’adapter à la météo. Résultat, quand la voiture était froide, il était conseillé de préchauffer le véhicule pour rendre le mélange air-carburant plus riche et ainsi obtenir l’atomisation complète du carburant.

Mais aujourd'hui, c'est non seulement inutile, mais néfaste. Les moteurs modernes sont tout à fait capables de s’adapter à des conditions hivernales. Par contre, si vous laissez chauffer ces moteurs modernes dans le froid, vous risquez aussi de les endommager. Dans un moteur froid tournant au point mort, le carburant va moins bien s’évaporer, donc le moteur va automatiquement y remédier en ajoutant plus de carburant au mélange. Ce surplus peut, avec le temps, être préjudiciable à la lubrification et à la durée de vie de pièces comme les joints de pistons et les enceintes des cylindres.

C'est aussi mauvais pour votre budget essence et pour l'environnement: un moteur qui tourne sans rouler pendant une minute consomme bien plus que lors du démarrage. Et il émet donc plus de fumée. En à peine 10 secondes, la quantité de CO2 dégagée est plus importante que lors du démarrage.

DEUX AUTRES INFRACTIONS LIÉES AU GIVRE AU LUXEMBOURG

À noter aussi qu'au Luxembourg, on sanctionne aussi ces infractions:

Lisibilité défaillante d'une plaque d'immatriculation (à cause du givre par exemple) :49 euros