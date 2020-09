L'an prochain, le superordinateur "MeluXina" sera installé à Bissen.

Lundi, le contrat d'achat a été signé avec la société française Atos. Il s'agit d'un projet à 30,4 millions d'euros, dont le coût est supporté aux deux tiers par l'Etat, le reste étant financé par la Commission européenne.

Un superordinateur permet aux entreprises d'augmenter nettement leurs capacités de calcul. Citons l'exemple d'une entreprise, qui s'est déjà montrée intéressée: une tâche qui prend aujourd'hui deux à trois semaines, pourra être réalisée en trois jours. Pour le Luxembourg, il est essentiel d'être au top de la technologie. Il s'agit d'être dans la locomotive et pas dans un des wagons, selon le Premier ministre, Xavier Bettel.

© Monica Camposeo

Même si une telle technologie devient rapidement obsolète, l'investissement en vaut la peine, précise le ministre de l'Economie, Franz Fayot. Cinq à six ans après l'installation du superordinateur, LuxProvide et EuroHPC, ses deux exploitants au Luxembourg, devront faire de nouveaux investissements afin de rester au plus haut niveau. Mais le projet sera rentable, vu l'intérêt qu'il suscite au Luxembourg, selon le ministre de l'Economie. Cette nouvelle technologie sera aussi profitable à la recherche.