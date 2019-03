Des chercheurs américains, qui ont mené des tests sur une pilule contraceptive sur un petit groupe d'hommes, ont annoncé des résultats on ne peut plus prometteurs.

Cela fait plusieurs années que les scientifiques en parlent, mais la pilule contraceptive pour homme n’est toujours pas d’actualité. Cependant, des résultats prometteurs ont été présentés le week-end dernier, à la convention 2019 de l'Endocrine Society.

Une pilule contraceptive vient en effet de passer "les tests d'innocuité et de tolérance", rapporte The University of Washington School of Medicine. 40 hommes en bonne santé âgés de 18 à 50 ans, ont pris chaque jour pendant 28 jours la pilule 11-béta-méthyl-19-nortestostérone dodécylcarbonate, ou de façon abrégée, le 11-beta-MNTDC. 10 d'entre eux ont reçu, sans le savoir, un placebo. Deux dosages de pilules ont été testés, 14 hommes ont reçu des doses de 200 mg et 16 des doses de 400 mg.

DIMINUTION DE LA PRODUCTION DE SPERME

Les résultats ont montré qu'une prise quotidienne pendant un mois permettait de baisser considérablement le niveau de deux hormones nécessaires à la production de spermatozoïdes laissant espérer une infertilité (temporaire) quasi-totale le temps du traitement. "Nos résultats suggèrent que cette pilule, qui combine deux activités hormonales en une, diminuera la production de sperme tout en préservant la libido", explique Christina Wang, du Los Angeles Biomedical Research Institute et du Harbour UCLA Medical Center.

DES EFFETS SECONDAIRES LÉGERS

Parallèlement, aucun effet secondaire grave n’a été constaté. Des désagréments plus légers et semblables à ceux observés chez les femmes sous pilule ont néanmoins été relevés chez certains hommes : fatigue, maux de tête, acné, mais aussi diminution de la libido ou troubles légers de l’érection. "L'objectif est de trouver le composé qui présente le moins d'effets secondaires et qui soit le plus efficace", affirme Stephanie Page, professeure à la faculté de médecine de l’Université de Washington.

La prochaine étape sera de mener des études plus longues, et, si cette pilule s'avère efficace, des études plus vastes devront être menées avant de la tester sur des couples sexuellement actifs. "Un contraceptif hormonal, sûr et réversible devrait être proposé dans environ 10 ans", a conclu la chercheuse Christina Wang.