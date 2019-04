Affamé, un ours polaire s'est retrouvé dans la péninsule du Kamt­chatka, en Russie... à 700 km de son habitat naturel.

C'est le type d'image que l'on voit malheureusement de plus en plus: un ours polaire, baptisé "Umka" par la population, s'est retrouvé à proximité du village de Tilichiki, dans la péninsule du Kamt­chatka, en Russie, rapporte le Siberian Times. Soit à des centaines de kilomètres des banquises de Tchoukotka, situé bien plus au nord.

Affamé, désorienté et très affaibli, l'animal se serait trompé de direction dans sa quête de nourriture, rendue difficile par le réchauffement climatique qui réduit son territoire. Blessé à une patte, il errait près du village et se comportait comme s'il cherchait de l'aide, écrit le site d'informations. Les habitants, extrêmement surpris de voir un ours polaire à cet endroit de la Russie, lui ont lancé du poisson frais pour le nourrir.

Comme un tel animal ne pourrait survivre dans la péninsule du Kamt­chatka, en raison du manque de nourriture adaptée à son espèce, les autorités du Kamt­chatka ont d'ores et déjà prévu de rapatrier Umka en direction de Tchoukotka, par hélicoptère. Reste à savoir s'il trouvera suffisamment de nourriture pour survivre...